2020CSCO学会年会在京召开

9月19日，由中国临床肿瘤学会（CSCO）、北京市希思科临床肿瘤学研究基金会主办的第二十三届全国临床肿瘤学大会暨2020年中国临床肿瘤学会（CSCO）学术年会在京召开。本次年会采取“CSCO年会学术周”的形式召开，以线上线下结合的方式进行，于北京、上海、广州、哈尔滨、武汉设置会场。

会上，CSCO副理事长、大会秘书长解放军总医院江泽飞介绍说，疫情期间，许多肿瘤患者无法得到正常的诊疗服务，为此，CSCO乳腺癌专委会迅速组织全国100余位同行专家，利用互联网平台，发起面向全国乳腺癌患者的在线答疑公益项目——“ALLFORHER乳腺名医诊疗室”和“直通湖北，共同抗疫”义诊活动。

受益于治疗手段丰富先进，手术放疗更为精细，化疗药物越来越多，内分泌、靶向和免疫治疗进入临床等积极因素，我国乳腺癌治疗水平大幅提高。“乳腺癌可防可治，鼓励女性朋友们养成良好生活习惯，远离乳腺癌和其他疾病的威胁，并且定时筛查，一旦发现苗头，一定要早诊断，早治疗，科学合理的防治措施是可以治愈早期乳腺癌的。”江泽飞说。

江泽飞呼吁，公众应有健康的生活方式，重视科普宣教，早发现并合理治疗。所有医护人员应有科学的认识，规范诊疗。并希望将线上平台进一步发展成为高效环保的沟通交流模式，实现肿瘤指南解读、病例多学科协作（MDT）等工作，联合全国乳腺癌领域的医生，进行定期的公益活动，为方便患者远程共享优质医疗资源，实现治疗的延续性，提供切实可行的方案。