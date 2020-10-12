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呼和浩特市老区建设促进会开展捐资助学活动

2020年10月12日14:50 来源：人民网-人民健康网

多年来，呼和浩特市老区建设促进会牢记初心、使命，大力弘扬中华民族团结友爱、扶贫济困、助学兴教的传统美德，营造社会各界互敬互爱、互帮互助的和谐氛围，倾情革命老区，以精准扶贫为己任，以实际行动为老区群众排忧解难，连续9年携手爱心企业资助革命老区建档立卡贫困大学新生，累计捐助贫困大学新生897名，捐资总额93.73万元。

拳拳爱心点燃希望之光,片片真情托起明日朝阳。9月下旬，呼和浩特市老区建设促进会出资50000元、内蒙古鑫冠规划测绘有限责任公司（呼和浩特市鑫冠种养植农民专业合作社）出资42000元，联合开展了2020年革命老区贫困大学新生捐资助学活动。本次活动为避免人员聚集，采取网上申报、资金转账，旗县区发放的形式。截止9月30日，92名2020年度革命老区建档立卡贫困大学新生每人领到助学金1000元。

捐资助学是一项功在当代、利在千秋的伟大事业，更是发展市场经济与社会道德行为相结合的一大善举，为构建和谐社会、全面建设社会主义新农村具有积极而深远的意义。内蒙古鑫冠规划测绘有限责任公司（呼和浩特市鑫冠种养植农民专业合作社）一直以来关心、支持老区建设，帮助老区解决实际困难，通过产业化项目、安排老区村农民就业等形式带动老区人民增收致富。先后3次参与资助老区贫困大学新生活动，总捐资16.5万元，帮助老区贫困大学生如愿步入了神圣的大学殿堂，他们的善举受到老区人民的称赞。

（呼和浩特市老区建设促进会 供稿）

(责编：乔业琼、孙博洋)


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