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济南紧急部署！对青岛入济返济人员全面排查并进行核酸检测

2020年10月12日12:45 来源：人民网-山东频道

　　人民网济南10月12日电 （邢曼华）10月11日晚，济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)召开视频调度会议对疫情防控工作进行紧急部署，就聚焦重点人群、重点场所进行重点防控，抓紧抓实常态化疫情防控，坚决防止疫情反弹提出明确要求。

　　一是加强重点人群管理。对9月23日以来青岛入济返济人员按要求进行2次核酸检测，1次血清抗体检测（2次核酸检测间隔24小时）。对即日起青岛新入济人员严格按照“2+1+7”（即2次核酸检测、1次血清抗体检测、7天健康监测）防控要求进行管控。

　　二是做好重点人群摸排。强化社区网格化管理，引导相关人员主动向所在单位或社区报告，瞒报必究，知情举报，确保不漏一人，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

　　三是“糖酒会”观展实行“限流”制度。10月13日至15日，第103届糖酒商品交易会将在山东国际会展中心举行。市民观展实行“限流制度”，主会场最大客容量不超过1.5万人。市民观展原则上采用预约方式，鼓励市民通过线上方式观展。

　　四是强化重点场所疫情防控。加强对医院、学校、市场、冷链、“四站一场”、养老机构等重点公共场所的出入管理和健康监测，严格落实登记、测温、通风、消毒、亮码通行等防控措施，做到健康码必验、体温必测、口罩必戴。

　　五是住院病人倡导实行“无陪护”制度。发热病人必须就近到发热门诊就诊，细化流行病学史问询，详细了解是否有青岛旅居史，并据此严格采取相关疫情防控措施。

(责编：许晓华、李轶群)


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