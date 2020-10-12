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山东省委省政府专题研究部署青岛疫情处置工作

2020年10月12日12:44 来源：人民网-山东频道

　　人民网济南10月12日电（邢曼华）10月11日，青岛市报告新增3例新冠肺炎无症状感染者后，山东省委、省政府主要负责同志高度重视，第一时间提出要求、作出部署，调度指导推进疫情处置工作。

　　按照省委部署，11日上午，省委统筹疫情防控和经济运行工作指挥部召开会议，听取情况汇报，研判疫情形势，对疫情处置工作作出安排部署。会议明确，省委、省政府在青岛设立前方指挥部，青岛市要落实好主体责任，强化统筹协调，凝聚工作合力。要加强流调溯源和分析研判，尽快查清传染源，搞清楚来龙去脉，科学精准做好防控工作。要加强对所涉医院和居住小区的管控，抓好重点人群管理，坚决切断传染途径。要立即开展大规模核酸检测，全面彻底排查可能的感染者，务必做到从多从快，尽快实现城区人员检测全覆盖。要及时发布疫情信息和防控举措，回应社会关切。

(责编：许晓华、李轶群)


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