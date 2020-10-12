我国即将实现农村贫困人口全部脱贫

“十三五”时期我国超过5000万农村贫困人口摆脱绝对贫困,贫困发生率从2016年的4.5%下降至2019年的0.6%，区域性整体贫困基本得到解决

全国建档立卡贫困人口人均纯收入由2016年的4124元增加到2019年的9057元，年均增幅30%

我国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标

新华社北京10月11日电（记者 侯雪静）今年国庆节前，彝族群众沙马作叶搬到了四川昭觉县易地扶贫搬迁安置点沐恩邸社区。新居周边，已建起服装厂、口罩厂、塑钢厂，城外还有四川攀西地区最大的农业产业园，去往广东的劳务输送专车，载着年轻人奔向远方。

像沙马作叶一样，“十三五”时期我国超过5000万农村贫困人口摆脱绝对贫困。贫困发生率从2016年的4.5%下降至2019年的0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。

“十三五”时期，我国贫困人口收入大幅增加。全国贫困人口建档立卡数据显示，全国建档立卡贫困人口人均纯收入由2016年的4124元增加到2019年的9057元，年均增幅30%。贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题总体解决。

“十三五”时期，我国贫困人口收入结构进一步优化，自主脱贫能力稳步提高。贫困人口主要通过务工和生产劳动实现脱贫，劳动收入占比逐年提升，非劳动收入占比逐年下降，增收可持续性稳步提高。

“十三五”时期，我国以前所未有的力度和规模推进脱贫攻坚，每年就打赢脱贫攻坚战召开座谈会，针对不同阶段面临的不同问题，部署脱贫攻坚目标任务，力度之大、规模之广、成效之显著、影响之深远，前所未有、世所罕见，创造了人类减贫史上的奇迹。

今年全面脱贫目标完成后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。在联合国成立75周年之际，近日举行的“联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会上，联合国前秘书长潘基文表示，中国非凡的发展进程在全球范围内为实现联合国千年发展目标作出了巨大贡献。

专访

“中国脱贫攻坚大大加速世界减贫事业发展”

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）执行秘书巴尔塞纳日前接受新华社记者视频采访时表示，过去70年，中国始终致力于自身消除贫困，积极开展南南合作，中国的脱贫攻坚大大加速了世界减贫事业发展。

她说，以世界银行每人每天1.9美元的贫困标准来衡量，中国极端贫困人口比例在2016年就下降到0.5%。很多原本生活贫困的中国人有了更好的社会保障、更高的生活质量，这是“巨大的进步”。

巴尔塞纳表示，过去70年，中国减少8.5亿贫困人口。近些年来，中国每年有超过1000万人口摆脱贫困，中国的减贫成绩令世界瞩目。

她认为，中国脱贫攻坚取得胜利的关键在于生产力提高和经济增长。中国大力发展生产力，经济取得长足进步，创造大量工作岗位，改善大批劳动者的工作条件，同时，中国不断推动科技创新以及基础设施建设。

巴尔塞纳强调，中国领导人对脱贫攻坚做出直接承诺，中国政府为脱贫攻坚付出巨大努力，这些因素对于中国脱贫事业的成功不可或缺，“值得充分认可”。

她还注意到，在减贫方面，中国践行“兼济天下”的理念。中国至少向166个国家和国际组织提供过援助，帮助其他发展中国家减贫。新冠疫情发生后，中国积极支持二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，为最贫困国家提供支持。

巴尔塞纳表示，拉美和加勒比地区与中国的发展历程有所差别，但对于理解和学习中国的脱贫经验很有兴趣。中国近些年来实施精准扶贫，瞄准特定贫困人口，注重找到致贫原因，广泛开展精准帮扶，这些做法对拉美和加勒比地区国家“很有启发”。

新华社记者 尹南 张笑然(据新华社圣地亚哥10月11日电)