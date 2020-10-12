重庆加强中医药体系建设

记者近日从重庆市卫生健康委获悉，该市中医药建设“一高一低一走出”，全力提升中医药的服务能力。

据了解，“十三五”以来，该委大力加强中医专科建设，建设国家区域中医（专科）诊疗中心3个、市级区域中医诊疗中心2个，国家临床重点专科（中医专业）8个、国家中医重点专科28个，市级中医重点、特色专科156个，基层医疗机构中医特色专科100个，中医药特色更加突出。重庆市卫生健康委中医医政处副处长曾毅介绍，全市形成了以皮肤、针灸、肿瘤、骨伤等为代表的一批中医专科群，在肺胀、痹症、骨折、不孕不育、眩晕、中风等多个病种的治疗上特色优势明显。

此外，该市加强中医药对外交流，建成中国—新加坡中医药国际合作基地（重庆）和中成药海外推广服务基地，积极与白俄罗斯等国对接海外中医中心建设。重庆市卫生健康委中医综合处处长廖慧萍介绍，重庆推动中医药“走出去”工作，鼓励符合条件的高等院校按照国家有关规定招收中医药学历教育留学生，开展涉外短期培训；鼓励社会力量建设高质量中医药海外中心、国际合作基地和服务出口基地，大力发展中医药服务贸易。

在基层方面，截至2019年年底，重庆市建成中医馆955家，实现每个区县至少有1家精品中医馆建设单位；全市村卫生室和社区服务站普遍具备提供中医药服务条件，基本实现全覆盖。近年来，重庆大力推进基层医疗卫生机构中医馆健康信息平台建设，目前全市接入卫生信息平台的基层医疗卫生机构达715家，占总数的64.71%。（记者陈英）