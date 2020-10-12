全球日增新冠确诊病例数连续3天创新高

10月10日，在加拿大安大略省多伦多，人们从一家购物中心的餐饮区购买外卖后离开。因新冠确诊病例不断上升，安大略省当日起在多伦多、渥太华等地实行为期至少28天的关闭电影院、健身中心并禁止餐厅堂食等防控措施。新华社发

新华社日内瓦10月10日电 世界卫生组织10日发布的新冠疫情数据显示，截至欧洲中部时间10日15时40分（北京时间21时40分），全球新冠确诊病例数较前一日增加383359例，创疫情暴发以来单日最大增幅。全球单日新增确诊病例数连续3天创新高。

世卫组织8日报告全球新增确诊病例343467例，9日报告新增355244例。截至欧洲中部时间10日15时40分（北京时间21时40分），全球累计确诊病例已达36754395例，累计死亡1064838例。

欧洲疫情近期明显反弹是全球日增确诊病例数屡创新高的一个重要原因。欧洲地区近3天的单日确诊病例数均超10万例。

目前全球疫情蔓延最快的地区为美洲、欧洲和东南亚。全球10日报告的38万余例新增确诊病例中，美洲为150202例，欧洲为123684例，东南亚为82273例。

世卫组织10日公布的数据还显示，美国、印度、巴西是全球累计确诊病例数最多的三个国家，均超过500万例；累计确诊病例数超过80万例的国家包括俄罗斯、哥伦比亚、西班牙、阿根廷、秘鲁和墨西哥等国。