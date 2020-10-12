提升软实力的“温暖”路径

随着医改的深入，越来越多的医院管理者在关注基础设施建设等“硬性指标”增长的同时，更多地关注医院软实力的提升，力促党建工作做实、人文精神入心。近日，在由《中国卫生》杂志社、健康报社、浙江省卫生健康委主办，浙江省人民医院承办的2020全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议上，各方观点交流融合，探寻“温暖”的答案。

不断增强党建“指挥棒”作用

当前，内外形势倒逼公立医院主动改革。“中国特色的现代医院管理制度，就是党建引领下的现代管理+中国智慧。”广东省人民医院党委书记耿庆山表示，过去的经验表明，只靠中国智慧或现代管理，都无法完全解决医院管理的困境，容易出现“上有政策，下有对策”的问题。“而在近年的实践中，我们发现通过党建引领推动医院建设发展，是好用的，在实践中不容易走样。”

耿庆山强调，医院发展需要坚持把政治建设摆在首位，将加强党的领导和完善医院治理统一起来，制定医院章程，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，明确党组织在医院决策、执行、监督各环节的权责和工作方法以及与其他治理主体的关系，从顶层设计、体制、机制、制度上予以充分保障，使党组织发挥政治核心和领导核心作用。

“经过艰苦努力，当前国家常态化疫情防控和经济社会发展‘双统筹’稳步走向‘双胜利’，再次彰显‘中国之治’的显著优势。”徐州医科大学副校长、徐州医科大学附属医院党委书记王人颢表示，大型公立医院在本次疫情的防控救治中起到中流砥柱作用，也凸显了党和国家加强对公立医院的领导，坚持党委领导下的院长负责制的优势。

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）始终坚持把党的政治建设作为根本性建设，将党的领导和党的建设融入医院治理的各个环节，凝聚全体医务人员最强战斗力。该院党委书记刘同柱介绍，医院将党建工作要求写入医院章程，明确了党组织的设置形式、地位作用、职责权限和党务工作机构、经费保障等内容要求，构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制，不断增强党建“指挥棒”作用，为创新实践“科大新医学”、奋力推进一流医院建设凝聚不竭动力。

三点融合支撑医院发展

6月，国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》，要求各主体牢固树立“过紧日子”理念，建立健全单位内部有关预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系。

四川大学华西医院党委书记张伟强调，党委的作用是把方向，把战略规划制定好以后，支持行政具体落实。党委制定战略规划的时候，除了学习中央文件精神外，最核心的是要把握住科技的发展、社会的发展以及国家的要求，把这三点融合起来，再结合医学自身发展的规律，来支撑医院的发展。（下转第2版）（上接第1版）

“新变化对现有医疗卫生服务体系带来巨大挑战，新型健康服务体系构建要从治疗疾病驱动发展转换到健康促进引领发展，认识转变、规划目标、行动执行、考核评价成为贯穿医院党委工作的一条主线。”张伟说。

“经历新冠肺炎疫情，医院普遍出现业务量下降、刚性支出增多的情况，与此同时，相关的改革压力陡增。”山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）党委书记王一兵表示，克服疫情带来的不利影响，需要加强医院党建工作，明确“一加”（加强成本管控）、“两增”（提高医疗质量、提高运行效率）、“三意识”（风险防范意识、创新管理意识、信息化意识）的发展路径，落实主体责任、坚持一岗双责，严抓学习教育、筑牢思想防线，完善制度流程、强化执纪监督，狠抓行风建设、提升服务水平。

“公立医院就是党联系人民群众的一个重要窗口。在医院高质量发展上，需要从患者角度、同行角度和医务人员角度去考虑问题，最终体现为医院对价值的追求，一方面维护病人的尊严与权利、保护病人的安全，另一方面让医务人员有更好的职业动力。”北京大学第三医院党委书记金昌晓表示，医务人员的职业动力与党建工作有很强的相关性，党委也应该有更大的工作力度。

“目前，我国各级医疗机构大部分提供老年医疗服务，但真正按照老年医学发展的要求，为老年病患者提供满意、安全、规范的医疗服务的老年医学科或中心还很少。”北京医院党委书记奚桓表示，医院在提供优质服务的同时，也应尊重医学科学规律，以人为本，规范服务，避免不符合医学和伦理学的过度医疗。“实践证明，这也是对保健对象负责，能够使其得到正规的、科学的医疗保健服务并取得最好的效果。”

医院文化是核心竞争力

医院管理者们认为，医院文化是一个医院的精神旗帜，是医院的核心竞争力。未来医院间的竞争，最终将演变为医院文化的竞争。

“文化是贯穿所有战略最核心的东西。一个好的文化就像机器有好的咬合度，机器咬合不行就运转不灵。”福建医科大学附属第一医院院长康德智提出要“干部十问”：一问有没有时不我待的紧迫感和竞争出局的危机感，二问有没有争创一流的勇气和力量，三问有没有科学发展和创新的格局，四问有没有迎难而上的担当，五问有没有一抓到底的激情，六问有没有团队合作的精神和勤政务实的作风，七问有没有精打细算的理念和科学管理的本领，八问有没有爱院如家的情怀和宽厚包容的胸怀，九问有没有识才爱才的雅量和甘为人梯的品格，十问有没有依法管理的意识和廉洁自律的定力。

“防控新冠肺炎疫情和落实医改任务，医务人员做出了200%的努力。”山东省立医院党委书记赵升田表示，在文化自信建设的今天，应该对医院文化有更深刻的回顾和定位。“我们服务的群体是最脆弱的群体，一定要把爱心表达出来，把仁字表达出来。”

“医院文化的高度决定了医院的高度，医院的文化需要传承、积淀、创新、发展。”南京鼓楼医院院长韩光曙表示，悠久的历史、优质的技术和良好的人文服务构成了医院品牌，其中技术创新是品牌之本、安全质量是品牌之基、学科人才是品牌之核、人文关爱是品牌之魂，共同形成了对患者的吸引力和凝聚力。

在国内相关机构合作进行的“中国医疗机构最佳雇主”调查评选活动中，中山大学附属肿瘤医院（中山大学肿瘤防治中心）连续5年荣膺最佳雇主称号。该院副院长彭望清表示，打造最佳雇主的品牌是医院文化建设的重要战略。同时，医院也强调外树服务品牌。

“我们深知，医者提供的服务、患者感知的服务、患者期盼的服务以及医者认知的服务之间并不是对等的，需要锻造一条从诊前到诊中到诊后、完整连续的医疗服务链。服务文化的内涵还在于，职能部门准确定位，安排工作具有前瞻性和周密性，为医教研提供优质高效的服务；而这种友善到位、无缝连接的服务使得医教研部门能够心无旁骛专注业务。”

江苏省人民医院院长赵俊介绍，作为全国特色医院文化医院和江苏省首批“医院文化建设示范点”，该院始终坚持医院发展与患者需求、员工发展、医院文化、社会进步等和谐统一，发挥医院83个党支部战斗堡垒作用和2589名党员的先锋模范作用，以点带面推进医院特色文化建设，形成既符合健康江苏新实践又具有鲜明特色的新时代医院文化建设新格局。（首席记者 叶龙杰）