支持性教育是家长的责任

近日，一位小学班主任在课堂上给学生讲授怀孕的知识，有家长对此强烈不满。而讲怀孕知识的起因是学校有老师怀孕，引发了学生们对于性别和生育的好奇，班主任借机向同学们普及相关知识，以及男生和女生的区别。但有家长质疑：“我女儿才9岁，是能听这些事情的年纪吗？”这位家长的质疑引发网友的热烈讨论。

学校可以开展性教育吗？答案是肯定的。我国有3部法律明确规定，学校应当在学生中，以符合受教育者特征的适当方式，有计划地开展青春期教育或者性健康教育。这3部法律是《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》和《人口与计划生育法》。国务院2011年发布的《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》也提出，把性与生殖健康教育纳入义务教育课程体系。教育部2008年发布的《中小学健康教育指导纲要》明确，在小学1年级～2年级，学生要学习生命孕育、成长基本知识，知道“我从哪里来”。

从法律上来说，在学校获得性教育相关知识，是孩子们的权利；讲授一些性知识，是学校和老师的义务。整体上来看，我国针对学生的性教育做得还很不够，学校性教育应该得到各界尤其是家长的鼓励和推动。这位班主任因势利导开展性教育，应该得到肯定。

家长不仅要支持学校性教育，还应该在家庭中对自己的孩子进行性教育，真诚地回答孩子的性问题，引导孩子在性方面健康成长。在孩子3岁甚至更小的时候，就慢慢让孩子认识自己的身体，清楚自己的性别角色，重视自己生殖器的卫生；当孩子青春期遇到困惑向家长求助时，家庭应给予最大程度的支持。在性教育中，家长不仅要向孩子传递性知识，还要培养孩子做决定、拒绝和寻求帮助的能力。如果家长推卸性教育的责任，孩子就可能遭遇成长的风险。

国际国内已有大量研究表明，性教育可以减少风险行为，提高避孕措施的使用率，减少性伴侣数量和艾滋病等疾病的感染率。性教育不仅有生物学指标上的效果，还会让孩子对自己的身体有更加积极的认知，让孩子的人际关系变得更加公平和谐，帮助孩子做负责任的决策，特别是性决策。

我们应该创造一个什么样的性教育环境呢？希望有一天，对那些不按照国家法律和政策文件规定开展性教育的学校，家长会去追究学校和校长的责任。（北京师范大学儿童性教育课题组负责人 刘文利）