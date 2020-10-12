高热量食物摆放位置更易记住

荷兰一项研究显示，相较于低热量食物，人类记高热量食物的位置更准确。这可能是人类进化使然。

瓦赫宁恩大学和研究中心研究人员请512人沿着房间内规定路线行走，房间内不同位置放置苹果、薯片、黄瓜和巧克力布朗尼蛋糕等8种食物样品或能散发出对应食物气味的棉片。研究对象如果走到食物跟前，需要品尝一下，说出对它的喜爱程度；如果走到棉片跟前，需要闻一下，然后说出对这种气味的喜爱程度。研究人员随后要求他们回忆每种样品的摆放位置，在地图上标出来。

结果显示，相较于低热量食物和对应味道的棉片，所有研究对象对高热量食物及对应味道的棉片的位置记得更准确，且这种空间记忆不受食物甜咸或研究对象对样品喜爱程度的影响。具体而言，接触食物的研究对象记高热量食物位置的准确率比低热量食物高27%，接触棉片的研究对象这一数字为28%。另外，接触食物的研究对象对所有样品位置记忆的准确率比接触棉片者高243%。

研究人员在由最新一期英国《科学报告》杂志刊载的文章中写道，这些发现表明，人类对食物的空间记忆能力与食物热量有关。之所以对高热量食物的位置记得更准确，可能是因为人类祖先早年搜寻到的食物有限，要想生存下来，必须有能力高效找出高热量食物的准确位置。（据新华社）