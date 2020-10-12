吉林省：提前实现省内医保异地急诊直接结算

医保报销一直是老百姓关注的民生热点话题，“实现省内医保异地急诊直接结算”是我省重要民生实事之一。为解决好全省2500多万参保群众异地急诊就医报销“跑腿、垫资”的问题，省医疗保障局攻坚克难，强势推进，提前3个月实现了统筹地区和受益群体两个“全覆盖”，省内异地急诊直接结算工作处于全国前列。

省内医保异地急诊直接结算的实现，有效解决了参保人员异地急诊就医垫资压力大、报销周期长、报销往返跑的问题。截至9月29日，全省共完成备案218人次，结算139人次，结算金额497.44万元,医保支付金额272.97万元。

目前，省内医保异地急诊直接结算在全省范围内全面启动，全省城镇职工医保和城乡居民医保参保人员可在全省12个统筹区就近选择医保异地定点医疗机构就医治疗，经就诊医疗机构备案核定后即可直接结算，无需再回参保地医保经办机构报销。

为提前实现省内医保异地急诊直接结算，省医疗保障局着眼加强组织，强化“三到位”。责任落实到位。坚持顶层设计，统筹谋划，制定全省工作推进方案，成立了专项专班，逐级落实责任，明确指标任务，压实工作担子。调研论证到位。先后组织全省12个统筹区、40家定点医疗机构的业务骨干进行了3轮研讨论证，对政策实施、业务操作、技术支持、硬件支撑等多个方面进行充分研究讨论，摸清底数，找全问题，出准对策。培训宣传到位。坚持每周召开工作视频交流会，统一研究解决工作开展过程中遇到的问题，每月召开工作调度会，各地总结汇报工作进展情况。

着眼突破难点，实现“三创新”。针对异地急诊直接结算工作中急诊认定难、系统对接难，大胆创新，解决一个又一个工作难题。创新认定方式。采取“关口前移、两步核定”的方式，将认定关口前移至定点医疗机构，在省内异地发生急诊时，第一时间启动急诊认定程序。创新系统建设模式。在实现系统对接时，采取“分类施策、同步推进”的工作模式，按实现方式不同将全省信息系统分为需要开发的、需要改造的和直接对接的三类。创新服务模式。采取参保群众“零跑动”，平台“全办理”的服务模式，依托全省异地就医直接结算平台，由定点医疗机构直接将备案材料进行上传，医保管理部门审核通过后，可在出院时直接结算，有效保证了备案材料的完整性、缩短了审核认定时间，有效解决了群众异地急诊“跑腿、垫资”问题。

着眼提高效率，推行“三化”。为提高工作效率，实行了“清单化、手册化”工作机制。实行“清单化”台账管理。建立省内异地急诊直接结算工作台账。实行“手册化”规范操作。在系统改造过程中，制定了统一的操作说明和操作手册，让各经办机构、定点医疗机构实际操作人员随用随查。实行“模板化”推广经验。对异地就医急诊工作推进快、质量好的地区和项目，及时总结经验、树立典型、形成套路，为以后工作开展提供工作思路和借鉴，提高工作效率，确保工作事半功倍。（记者万双）