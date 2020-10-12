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江西印发方案：推进县域内孕产 期保健集中管理

2020年10月12日09:48 来源：中国妇女报

　　健康江西建设工作委员会办公室日前印发《妇幼健康促进行动实施方案（2020-2030年）》（以下简称《方案》）。根据《方案》，江西省将围绕保障妇女儿童健康，促进妇女儿童全面发展，重点实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划以及出生缺陷综合防治、生殖健康促进、妇幼健康中医药融合和妇幼健康能力提升等四个工程。 《方案》提出，到2022年和2030年，江西全省婴儿死亡率分别控制在7.5‰及以下和5‰及以下；5岁以下儿童死亡率分别控制在9.5‰及以下和6‰及以下；孕产妇死亡率分别下降到18/10万及以下和12/10万及以下；产前筛查率分别达到70%及以上和80%及以上。 在实施母婴安全行动计划中，《方案》提出，推进全省县域内孕产期保健集中管理，全省各县（市、区）均设立县、乡、村三级孕产期保健集中管理机构，加强对辖区内所有孕产妇建档、孕产期保健、妊娠风险评估、高危妊娠管理、危重症转诊等的集中管理工作。落实妊娠风险筛查评估、高危专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告和约谈通报等母婴安全五项制度。（记者刘旭）

(责编：许心怡、许晓华)


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