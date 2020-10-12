北京昨日新增报告1例境外输入确诊病例 为一名23岁男性

人民网北京10月12日电 据北京市卫健委消息，10月11日0时至24时，新增报告1例境外输入确诊病例。无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

据悉，新增境外输入确诊病例，男，23岁，10月9日乘坐CA946航班从巴基斯坦到达北京首都机场，经海关检测新冠病毒核酸为阳性，由120急救车转送至地坛医院，通过多部位标本平行检测，核酸结果均为阳性，CT影像和血液检查未见异常，结合患者低热等临床症状和流行病学史，10月11日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。已对该男子居住的宾馆环境进行消毒，密接人员均处于隔离观察状态，未见异常。

市卫健委提醒，秋冬季是呼吸道传染病高发季，境外新冠肺炎疫情仍在扩散蔓延，不排除境外输入可能。市民朋友如乘坐公共交通，请注意几点：一是有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通。如需出行应佩戴口罩，减少陪同人员。二是注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻等器官。接触可能被污染的物品后必须洗手，或用手消毒剂消毒。三是遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。四是外出随身携带口罩，乘车时佩戴口罩。五是注意在车内言行举止得体，不大声喧哗。六是如果等候的车辆拥挤，请改乘下一辆车。七是尽量选择刷卡、扫码等无接触方式充值、购票。八是遵守交通部门防疫规定，如戴口罩、测体温、验证健康码等。