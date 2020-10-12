第三届进博会新冠肺炎疫情防控方案出台 将实行全员核酸检测

新华社上海10月11日电（记者周蕊、仇逸）第三届进博会防疫工作怎么做？境外人员怎么参展参会？11日公布的《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》明确，入境参展参会人员将要求在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察。同时，所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

方案聚焦“人、物、馆”三个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”等5项措施，对参展参会4类人员进行分类管理，严密构筑“国境、城市、区域和展区”4道疫情防控线，努力在第一时间将与新冠肺炎疫情相关风险的影响控制到最小化，不发生社区传播疫情，不发生与进博会相关的新冠肺炎聚集性疫情。

对入境参展参会人员，将要求入境前，落实为期14天的自主健康监测。入境时，落实100%健康申明、100%体温检测和100%采样核酸检测，根据风险布控指令实施登临检查；入境检疫发现有发热、咳嗽等症状的人员，立即由120送指定医院排查诊治。入境后，在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，隔离观察期间进行健康监测，在第5天和第12天分别进行采样，并送指定检测机构开展核酸检测。全程核酸检测均为阴性且隔离观察期间无异常，解除隔离，可自行参展参会。

展会期间，所有参展参会人员开展自主健康监测，实施每日发热人员“零报告”制度。境外要客、有疫情高中风险地区的国内省（区、市）参展参会人员分别在指定宾馆住宿，实施分类管理。

所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。严格实施参展参会人员健康管理，全量收集登记参展参会人员信息，国内疫情高风险地区所在的地级市参展参会人员非必要不来沪。上述核酸检测和人员健康管理信息经后台比对无误后方能激活证件，允许进入展区。对所有进入展区的物品进行清洁消毒和监测检测。对展区内环境实施严格的清洁消毒。

这一方案还明确将对所有进口供进博会相关物品开展检验检疫，规范进口冷链食品采样、监测和消毒工作。强化冷链食品全链条防控，关键岗位人员核酸检测“应检尽检”。加强展区内餐饮疫情防控管理。展区内不零售冷冻生鲜食品，禁止试吃未经“全熟加工”的冷冻生鲜食品。