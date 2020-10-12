热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

第三届进博会新冠肺炎疫情防控方案出台 将实行全员核酸检测

周蕊、仇逸

2020年10月12日08:55 来源：新华网

新华社上海10月11日电（记者周蕊、仇逸）第三届进博会防疫工作怎么做？境外人员怎么参展参会？11日公布的《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》明确，入境参展参会人员将要求在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察。同时，所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

方案聚焦“人、物、馆”三个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”等5项措施，对参展参会4类人员进行分类管理，严密构筑“国境、城市、区域和展区”4道疫情防控线，努力在第一时间将与新冠肺炎疫情相关风险的影响控制到最小化，不发生社区传播疫情，不发生与进博会相关的新冠肺炎聚集性疫情。

对入境参展参会人员，将要求入境前，落实为期14天的自主健康监测。入境时，落实100%健康申明、100%体温检测和100%采样核酸检测，根据风险布控指令实施登临检查；入境检疫发现有发热、咳嗽等症状的人员，立即由120送指定医院排查诊治。入境后，在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，隔离观察期间进行健康监测，在第5天和第12天分别进行采样，并送指定检测机构开展核酸检测。全程核酸检测均为阴性且隔离观察期间无异常，解除隔离，可自行参展参会。

展会期间，所有参展参会人员开展自主健康监测，实施每日发热人员“零报告”制度。境外要客、有疫情高中风险地区的国内省（区、市）参展参会人员分别在指定宾馆住宿，实施分类管理。

所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。严格实施参展参会人员健康管理，全量收集登记参展参会人员信息，国内疫情高风险地区所在的地级市参展参会人员非必要不来沪。上述核酸检测和人员健康管理信息经后台比对无误后方能激活证件，允许进入展区。对所有进入展区的物品进行清洁消毒和监测检测。对展区内环境实施严格的清洁消毒。

这一方案还明确将对所有进口供进博会相关物品开展检验检疫，规范进口冷链食品采样、监测和消毒工作。强化冷链食品全链条防控，关键岗位人员核酸检测“应检尽检”。加强展区内餐饮疫情防控管理。展区内不零售冷冻生鲜食品，禁止试吃未经“全熟加工”的冷冻生鲜食品。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn