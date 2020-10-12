希腊向移民宣传防疫知识 多种语言播报抗疫信息

中新网10月10日电 据希腊《中希时报》微信公众号报道，希腊媒体当地时间10月8日晚间报道称，希腊卫生防疫机构以及雅典市政府正在雅典辖区内，面向移民社区、难民营和流动人群密集的地带展开抗疫和防疫信息传播活动，以帮助移民和难民人群防范和降低疫情带来的冲击和威胁。

据介绍，除了传播抗疫、防疫常识外，这次活动还会公布疫情发生和感染新冠病毒人数集中的区域等动态信息。

目前，希腊卫生防疫机构已经在雅典设立了5个流动的新冠病毒免费检测站点，为民众提供快速检测。在通过街头检测确诊的病例中，非希腊籍人士占到四分之一以上。

希腊卫生防疫机构希望通过加大信息传播力度，促使更多移民、难民自愿接受新冠病毒检测，为整体疫情防控扫除盲点。

除了向难民与移民人群及其流动区域分发纸质宣传品外，希腊卫生防疫机构还通过广播电台，及时用多种语言播报抗疫、防疫常识和动态信息。目前播报的语言有阿拉伯语、库尔德语、波斯语、乌尔都语、罗马尼亚语、法语、意大利语和西班牙语等12种语言。(王玉国)