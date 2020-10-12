热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

韩国下调防疫级别 首都圈仍维持部分二级响应措施

2020年10月12日08:47 来源：中国新闻网

中新网10月11日电 综合韩媒报道，韩国11日通报新冠确诊病例累计24606例。当天，韩国国务总理丁世均主持召开会议，决定将全国范围内实施的社交距离限制措施级别，下调至第一阶段。不过，首都圈地区和疫情风险较高的公共设施，将继续适用部分二级防控措施。

据报道，韩国中央防疫对策本部11日消息显示，截至当地时间当天0时，韩国新增新冠确诊病例58例，累计确诊24606例；新增死亡病例2例，累计死亡432例。在当天公布的新增病例中，社区感染病例46例，境外输入性病例12例。

此前，韩政府将9月28日至10月11日指定为“中秋特别防疫期”，要求实施社交距离限制第二级别措施。10月11日，丁世均表示，考虑到社交距离限制措施长期持续，给国民和民生经济带来巨大压力，政府决定下调防疫响应级别，但对直销公司等高危设施依然维持较强的防疫措施。

丁世均强调，首都圈地区维持部分二级防控措施，公共设施有义务遵守核心防疫守则，同时要求餐厅、咖啡厅等高危设施，继续遵守卖场内保持社交距离措施。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn