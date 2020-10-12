韩国下调防疫级别 首都圈仍维持部分二级响应措施

中新网10月11日电 综合韩媒报道，韩国11日通报新冠确诊病例累计24606例。当天，韩国国务总理丁世均主持召开会议，决定将全国范围内实施的社交距离限制措施级别，下调至第一阶段。不过，首都圈地区和疫情风险较高的公共设施，将继续适用部分二级防控措施。

据报道，韩国中央防疫对策本部11日消息显示，截至当地时间当天0时，韩国新增新冠确诊病例58例，累计确诊24606例；新增死亡病例2例，累计死亡432例。在当天公布的新增病例中，社区感染病例46例，境外输入性病例12例。

此前，韩政府将9月28日至10月11日指定为“中秋特别防疫期”，要求实施社交距离限制第二级别措施。10月11日，丁世均表示，考虑到社交距离限制措施长期持续，给国民和民生经济带来巨大压力，政府决定下调防疫响应级别，但对直销公司等高危设施依然维持较强的防疫措施。

丁世均强调，首都圈地区维持部分二级防控措施，公共设施有义务遵守核心防疫守则，同时要求餐厅、咖啡厅等高危设施，继续遵守卖场内保持社交距离措施。