法国单日新增确诊病例近2.7万 累计确诊病例超71万

中新社巴黎10月10日电 (记者 李洋)当地时间10日，法国单日新增新冠肺炎确诊病例接近2.7万例，再度刷新疫情暴发以来新高；法国累计确诊病例当天突破71万例。

法国卫生部当晚发布的数据显示疫情指标仍在继续恶化，法国10日单日新增确诊病例接近2.7万例，达26896例，比前一天的单日新增确诊病例增加6647例。法国官方累计确诊病例当天突破71万例，达718873例。

数据同时显示病毒还在持续蔓延。正在调查中的聚集性感染增至1446起，10日单日新增聚集性感染99起；病毒检测阳性率继续上升，现已升至11%的新高。法国新冠肺炎死亡病例现为32684例，新增死亡病例54例。

目前法国新冠住院患者为7976人，比前一日增加133人；重症患者现有1456人；最近一周新增住院患者4999人，其中重症患者928人；大巴黎地区目前有住院患者2587人。

法国卫生部10日公布的最新疫情地图显示，法国里昂、里尔、格勒诺布尔和圣艾蒂安四个城市及其周边地区被正式列入疫情“最强警报区”，从当天起执行防疫新措施，以应对疫情不断恶化的形势。巴黎、马赛和海外省瓜德罗普此前已被列入疫情“最强警报区”。

按法国官方要求，被列入疫情“最强警报区”的城市和地区应采取以下防疫新措施：所有酒吧应关闭至少15天；餐馆应在加强防疫举措的情况下营业；游戏室等娱乐场所将暂停营业等。

法国卫生部表示，被列入“最强警报区”的城市和地区还可以自主采取更为严格的防疫措施，如在通勤高峰时段限制公共交通工具的使用；减少地区航班；禁止进入海滩、湖泊和河流等。

里昂、里尔、格勒诺布尔和圣艾蒂安的地方政府官员10日对防疫工作进行了部署。相关城市除了执行防疫新措施外，也有针对性出台本地措施，如里尔将限制餐馆的深夜营业时间等。(完)