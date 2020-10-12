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德国单日新增再创新高 累计确诊超32万人

2020年10月12日08:46 来源：中国新闻网

中新社柏林10月10日电 (记者 彭大伟)德国疾控机构10日公布的新增确诊人数为4721，连续四日刷新4月以来新高。截至当地时间10日傍晚，德国累计确诊已达321761人。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所10日公布的该国最新确诊人数为4721。这是德国单日新增确诊连续三天超过4000例。据德国“时代在线”报道，截至当天17时许，德国累计确诊321761人、治愈273511人、死亡9764人。近七日(10月3日-10月9日)新增21865例。

作为德国官方检测疫情的重要指标，德国前五大城市截至当天已有三个的“平均每10万人近七日新增确诊数”突破警戒线50，分别为柏林、法兰克福和科隆。而同为前五大城市的慕尼黑亦已达到48.5，逼近警戒线。

为应对德国境内新增确诊数激增的局面，柏林和法兰克福现已实施宵禁，餐馆和酒吧每晚11点后必须结束营业。除柏林以外的多数州目前还宣布实施新规，要求从德国境内上述指标突破50的“高风险地区”前来旅行的人士必须出示48小时内的新冠检测阴性报告方可入住酒店。

不过，上述“旅行禁令”招致了医师协会和经济界的批评。德国全国法定健康保险医师协会主席加森认为，旅行禁令对于德国抗击疫情是“多余的”，且无法执行。他强调，真正的感染风险存在于传统大型婚礼、肉类加工厂、不受约束的聚会等场合，上述的“变相禁足令”并不能切断这些感染风险，反而会浪费掉本已局促的检测能力。

德国工商大会主席施魏策尔表示，这一规定缺乏协调，将给企业带来巨大的不确定性。

(责编：许心怡、许晓华)


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