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把口罩戴出“时尚范儿”

毛  莉  赵壹晨

2020年10月12日08:21 来源：人民网－人民日报海外版

莫桑比克人设计的口罩
　　莫桑比克驻华大使馆供图

走进莫桑比克驻华大使馆前，我们对莫桑比克的认知停留于动物遍地、阳光明媚、资源丰富等非洲印象的粗浅层面。当“我在中国当大使”栏目组一行进入使馆后，这个拥有世界“腰果之乡”美誉的国度展示出令人赞叹的多彩侧面。

刚进使馆大门，迎面的展柜中摆满琳琅满目的莫桑比克特产。展柜最上方摆放的腰果是莫桑比克最具代表性的农作物之一；摆放在展柜另一侧的几罐当地啤酒，据说是去莫桑比克旅游的必备打卡单品；整齐排列的几块木牌，是莫桑比克具有代表性的鸡翅木、柚木等优质木材。

如果说丰富特产让我们看到了莫桑比克的“物丰”，莫桑比克驻华大使玛丽亚·古斯塔瓦则让我们领略了莫桑比克的“人美”。大使的优雅亮相让我们印象深刻：一袭宝蓝色长裙加一条珍珠项链的简约搭配，透露出不俗的审美品味。随着采访的深入，我们对莫桑比克人爱美的天性有了更多了解——口罩也被戴出了“时尚范儿”。

古斯塔瓦大使告诉我们，为了鼓励人们在防疫期间戴口罩，莫桑比克人设计出多种多样的口罩款式。根据服饰造型花色搭配的口罩，成为时尚弄潮儿不可或缺的“配饰”。有莫桑比克歌手专门拍了一套“口罩写真”：镶嵌水晶的黑色口罩，酷炫十足；绣满花朵的粉色口罩，尽显柔美。莫桑比克新娘出嫁时，也要配上与嫁衣同款的红色口罩。

采访当天我们以介绍莫桑比克口罩为主题制作的短视频一经发布，迅速引来网友点击，播放量超过100万。网友们纷纷留言点赞：“真的好看”“这个创意可以打满分”“喜欢这种设计理念”。

(责编：李轶群、许晓华)


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