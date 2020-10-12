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青岛：从严从实从快抓好疫情处置，确保各项防控措施落实到位

2020年10月12日08:02 来源：人民网-山东频道

　　人民网青岛10月11日电 （刘颖婕）10月11日下午，青岛市市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）召开第11次工作例会，听取青岛市疫情防控工作组、相关区市情况汇报和专家意见建议，安排部署下一步工作。山东省委常委、青岛市委书记、市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）组长王清宪主持会议并讲话，副省长孙继业，市委副书记王鲁明出席。

　　会议指出，面对青岛市当前新型冠状病毒肺炎疫情出现的新情况，全市各级各部门要高度重视，迅速行动，按照省委、省政府工作部署安排，以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，科学精准做好常态化疫情防控，从严、从实、从快抓好疫情处置，确保各项防控措施落实到位。

　　会议强调，要充分认识这次疫情的复杂性、严峻性，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续抓紧抓实抓细“外防输入、内防反弹”各项工作。要坚持科学防控、精准施策，紧盯重点部位、重点场所、重点人群，加强科学研判，积极开展核酸检测，切实提升常态化疫情防控水平。要加强舆论引导，及时准确发布疫情信息和防控措施。要把抓好此次疫情处置与秋冬季常态化疫情防控结合起来，进一步强化“属地、部门、单位、个人”责任，完善常态化防控机制，强化常态化防控措施，不断提高疫情防控的科学性、精准性。

　　当日凌晨和上午，王清宪两次主持召开指挥部紧急会议，对相关工作进行安排部署。

　　省有关部门负责同志，市领导薛庆国、祝华、孙立杰、栾新、隋汝文参加会议。

(责编：许晓华、李轶群)


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