疫情反弹凶猛 欧洲多国再加强防控

近日，新冠疫情在欧洲多国持续反弹，不少国家单日新增确诊病例数创下新高，意大利、西班牙等国再度加强疫情防控措施和管控力度，避免再次因疫情被迫“封城”而冲击社会各行业的缓慢复苏。

法国公共卫生部门10日公布的数据显示，法国过去24小时新增确诊病例26896例，再次刷新单日新增病例数纪录，累计确诊病例718873例。意大利卫生部10日发布的数据显示，当日全国新增确诊病例5724例，接近3月28日单日新增5974例的疫情峰值，目前累计确诊349494例。自本月3日以来，英国单日新增确诊病例数持续走高，保持在1万例以上，4日更是日增超2万例。

由于疫情反弹势头凶猛，近来欧洲多个国家政府重新收紧防疫措施，力图避免疫情进一步恶化而被迫再度“封城”。

在法国，自10日起，里尔、格勒诺布尔、里昂和圣艾蒂安4个城市进入新冠疫情最高警戒状态。

西班牙政府9日发布公报，宣布首都马德里及马德里自治区即日起进入为期15天的紧急状态。根据这项法令，包括马德里在内的9个市镇将重回隔离状态，除工作、学习、医疗等正当理由外禁止进出被封锁的市镇。被封锁区域内的活动暂时不受影响。政府将动用7000名警察对被封锁市镇的出入口实施管控，违者将面临罚款等处罚。

在过去一周中，意大利政府开始再度收紧防疫措施，包括在户外和公共场所强制使用口罩和监测体温、向公众开放的企业必须向顾客提供消毒凝胶等，并将国家紧急状态延续至2021年1月31日。

德国总理默克尔9日表示认同德国部分城市目前出台的宵禁和禁酒令政策，但强调要避免实施今年年初时的“封城”政策。德国卫生部长施潘同时表示，随着秋冬季的到来，德国将对“保持距离、遵守卫生措施、佩戴口罩”的防疫规则进行扩充。此外，从10月中旬开始，德国将推广新冠快速检测方式，以降低新冠病毒蔓延至养老院和医院的风险。据新华社