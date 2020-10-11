10月10日新增确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京10月11日电（记者 杨迪） 据国家卫生健康委官网消息，10月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（上海10例，广东6例，四川3例，辽宁1例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入病例（上海4例，内蒙古1例）。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者864人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例218例（无重症病例），现有疑似病例9例。累计确诊病例3008例，累计治愈出院病例2790例，无死亡病例。

截至10月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例218例（其中重症病例0例），累计治愈出院病例80705例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85557例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者840380人，尚在医学观察的密切接触者7906人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者381例（境外输入379例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5748例。其中，香港特别行政区5175例（出院4914例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区527例（出院488例，死亡7例）。