诺贝尔奖聚焦丙肝病毒 在华可平民价治愈

国庆期间最大的新闻之一，莫过于2020年诺贝尔奖项的公布。10月5日，今年的诺贝尔生理学或医学奖获奖者名单揭晓：由科学家哈维·J·奥尔特、迈克尔·霍顿以及查尔斯·M·赖斯共同获得，获奖理由是发现丙型肝炎病毒。

对于丙肝患者来说，今年无疑是一个利好年度。

一方面，丙肝病毒的发现“荣获”今年诺贝尔奖，一鸣惊人天下知，让世界的眼球进一步聚焦到丙型肝炎防治及患者帮扶领域；

另一方面，从今年开始，三种丙肝直接抗病毒药物已正式纳入国家医保药品目录，丙肝患者用药费用降幅平均在85%以上！

这意味着以往需要几万元的治疗费用，现在大约几千元就可以负担。对于中国最多人群的特定基因型如1b型患者，在医保报销后则能拿到更低的价格。治疗起来也不复杂，绝大部分门诊治疗就可以，不需要住院。经过三个月的治疗，可以使98%以上的丙型肝炎得到治愈。

丙肝危害严重，需要治、可治愈

据国家卫健委数据显示，近10年来我国丙型肝炎病毒感染报告病例数逐年上升，近5年来每年报告患者约20万例，我国目前约有1000万丙肝患者。中国医师协会感染科医师分会副会长、河南省人民医院感染科主任尚佳教授在此前接受记者采访时曾表示，丙肝常常症状不明显，但后果却十分严重，被称为沉默的“杀手”。它隐匿性很强，感染很难察觉，如果不及时的治疗，一旦感染后，有55%-85%会变为慢性感染，比其他的病毒性肝炎更容易发展成肝硬化甚至肝癌。

但是，近年来直接抗病毒药物的出现，改写了丙肝治疗的格局，让丙肝成为第一个可以治愈的病毒性肝炎！尚佳教授表示，一些直接抗病毒药物的治愈率甚至高达98%以上，且治疗时间也有所缩短，一般3个月即可治愈，不良反应也较轻，不影响患者的日常生活。

丙肝精准治疗必须先做基因分型

虽然丙肝治疗有了更多选择，但专家表示，在开展丙肝治疗时，仍然需要综合患者感染的丙肝病毒特征、个体情况等综合因素，对患者进行精准个性化治疗，才能达到理想的治疗效果。此外，丙肝患者要进行医保报销，前提条件也是必须做基因分型检测。

河北医科大学第三医院感染科主任赵彩彦教授此前曾表示，丙型肝炎病毒分6种基因型，在我国约2/3的患者都是基因1型。她形容基因分型是“一把钥匙开一把锁”的问题，一种药物对特定的基因型有作用，且可以让患者花更少的钱，医疗保障就应该将这把钥匙配给对应的锁。

丙肝报销，基因1b型费用会更低

虽然丙肝已可治愈，但之前由于治疗费用高，受益的患者很有限。而今年开始，丙肝治疗药物进入医保，药物可及性与可负担行大大提高，可从创新药物中获益的患者也将变得更多。

中南大学湘雅医院感染科主任黄燕教授此前曾表示，丙肝药物进入医保也就是今年年初的事情，开始落地实施都是最近几个月的事，不少患者是回医院复诊才了解到这一利好消息。黄燕教授还提醒到，丙肝患者如果要享受医保报销政策，在治疗前一定要做基因分型检测。在医保范围内，治疗1b型丙肝的药物价格约为其他基因型的药物价格的一半。所以，通过基因分型，1b型丙肝患者可以选择到更加便宜的药物，在保证治疗效果的同时，可以节省更多药费。

尚佳教授则进一步强调丙肝病毒筛查的重要性和呼吁丙肝防治的普及化：“乙肝有乙肝疫苗，甲肝有甲肝疫苗，由于丙肝这个病毒的可变性比较强，目前尚没有疫苗问世。从预防角度来讲，最重要的还是筛查。高危人群要主动筛查，这是预防丙肝的最有效途径。像注射吸毒者、艾滋病感染者、有纹身或打耳洞的人、有丙肝病毒感染的性伴侣、丙肝母亲的子女等，都应定期去医院进行筛查。另外还要注意，修牙、文眉、刮痧、针灸、拔罐等，也都尽量选择正规医疗机构，避免因为不规范或是不洁净引起丙肝病毒的传播。政府可以考虑把丙肝筛查纳入医保报销日常体检当中，每个基层医院都能够做丙肝抗体的测定，全面深入普及到老百姓。”