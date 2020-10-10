直播预告：“肺”同寻常——你需要知道的那些事

呼吸系统由呼吸道（鼻、咽、喉、气管和各级支气管）和肺泡组成。肺脏是呼吸系统的主要器官。呼吸道与外界相通，全身血液均流经肺脏，故肺脏易遭受身体内外微生物的侵袭。病毒和细菌引起的呼吸道感染最为常见。那么，肺发生问题，身体都会有哪些表现呢？为了拥有一颗健康的肺，我们又该做些什么呢？

2020年10月12日（周一）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请宁夏医科大学总医院普胸外科主任韩育宁和山西白求恩医院胸外科主任杨更朴进行视频直播，为大家在线科普肺部健康的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

韩育宁，宁夏医科大学总医院普胸外科主任，教授，主任医师，硕士研究生导师。中华胸心血管外科学会宁夏分会副主任委员，中国医师协会普胸外科分会委员常务委员，海峡两岸医药卫生交流协会胸外科专业委员会委员、常务委员，中国医药教育协会胸外科专业委员会委员、常务委员，中华胸心血管外科学会委员，国际食管疾病学会中国分会委员，中华医学会胸心外科分会第九届委员会食管疾病学组委员，中国医师协会创伤分会委员，宁夏抗癌协会肺癌专业委员会副主任委员。

擅长：对普胸外科疾病（食道、肺、纵膈、胸膜及胸壁各种病变）的诊断及外科治疗有丰富的临床经验，并且擅长胸腔镜外科和各种小切口的胸部手术治疗。

杨更朴，山西白求恩医院胸外科主任，胸外科腔镜中心主任，主任医师。同时担任山西省医学会胸外科腔镜学组副组长。

擅长：胸外科常见病与多发病的诊断治疗，在疑难危重胸外伤患者的诊断、治疗、手术方面有独道见解。在肺癌、食管癌等胸部肿瘤方面较早开展全程管理治疗。能开展全门类电视胸腔镜手术，如胸腔镜肺叶切除术、肺段切除术，以及全腔镜食管癌切除术、复杂的肺、食管、纵隔肿瘤切除手术。

肺脏与心血管系统有着密切的联系。肺脏除了主管呼吸功能外还具备非呼吸性的防御、免疫及内分泌代谢功能。肺部主要相关疾病有：

感染性肺部疾病

病毒和细菌引起的呼吸道感染最为常见。既往以肺炎链球菌感染的细菌性肺炎为主，占80～90%。病原微生物的变化，和患者高龄、病重、免疫疾病、肾上腺皮质激素的应用及各种医疗手段有关。

另外，全世界约有2000万活动性结核患者，每年有300万人死于结核病。当前结核病仍是威胁人类健康的传染病之一。

与大气污染和吸烟有关的肺部疾病

目前，大气污染物达100多种，其中主要的是煤尘、一氧化碳、二氧化硫等物质。由于呼吸道直接与大气接触，故所受危害也最大。慢性阻塞性肺病，包括慢性支气管炎、阻塞性肺气肿的发病与大气污染有关。

大气污染、吸烟对肺癌的发病率增高也至关重要，如大气污染物苯并芘、氮氧化物与烯烃作用生成的硝化烯烃以及石棉、砷、铬、镍等都与癌的发生有关。

与职业有关的肺部疾病

从事某些职业时，吸入有害的粉尘、烟雾或毒物引起肺部损害是职业性肺部疾病。如长期吸入有害的粉尘──二氧化硅（即石英）、硅酸盐、煤、铁、锡等可在肺内形成沉积病灶，称为尘肺。

与免疫有关的肺部疾病

呼吸系统有一整套完善的防御系统，受外界致敏原侵袭时，肺内可产生保护性的免疫和过敏反应。过敏性肺部疾病以支气管哮喘最多见，外源性哮喘多由体外抗原性物质侵入体内引起发病，如花粉、灰尘、工业上的化学物或药物等特异性抗原性物质。内源性哮喘患者多在某些遗传素质、体质较差或精神影响的基础上，由于呼吸道经常感染或经常受到某些物质刺激，使支气管粘膜反应性增高，在气候变化或吸入某些刺激性物体时发病，与喘息型支气管炎很难区别，预后较差。

肺部肿瘤

分为良性、恶性两大类。常见的恶性肿瘤为原发性支气管肺癌(简称肺癌)约占肺部肿瘤的90%。其次为肺转移性癌，多来源于泌尿生殖器官、胃肠、甲状腺、乳腺等。肺部良性肿瘤如错构瘤、脂肪瘤、乳头状瘤等较为少见。近年来肺癌的发病率、死亡率都有明显上升的趋势。

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