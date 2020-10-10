“爱由信生”公益项目在京启动

10月10日，由北京仁泽公益基金会发起，信达生物制药集团支持的“爱由信生”自身免疫性疾病患者援助项目暨“科普健康中国”自免领域科研项目启动会在北京举行。“爱由信生”自身免疫性疾病患者援助项目，聚焦中国近2000万自身免疫性疾病患者中的低收入和低保患者，旨在通过药品援助形式，帮助其获得长期、规范且有效的药物治疗，从而提升患者的生活质量、点燃生命希望。中国民族卫生协会会长吴英萍、北京仁泽公益基金会理事长庞健、北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰、信达生物制药集团首席商务官刘敏等嘉宾应邀出席活动。

据介绍，我国有近2000万类风湿关节炎、强直性脊柱炎和银屑病患者。这类自身免疫性疾病给患者带来长期的疼痛乃至生理畸变，严重影响着患者的生活质量。在整个自免疾病治疗的历史进程中，随着医学的进步，诊疗水平的提高，更多的患者得到了救治。但在我国，由于区域医疗发展不均衡，风湿免疫专科医生缺少，很多地区仍然面临缺医少药的困境。专家介绍，风湿免疫性疾病作为一类慢性、终身性疾病，患者需要长期维持治疗。生物制剂的出现，为自免患者的治疗带来了重大突破，具有起效相对迅速、对疾病控制能力强的特点。不但能迅速控制症状，并将疾病长期控制在低活动度，达到临床缓解的状态。

启动会上中国民族卫生协会会长吴英萍表示，“健康中国2030”规划纲要是当前推进健康中国建设的行动纲领，中国民族卫生协会以现阶段医疗为起点，发起“2020科普健康中国”项目，希望能以此为“健康中国战略”的稳步实施贡献绵薄之力。自身免疫性疾病是“科普健康中国”项目的重要科研方向之一。

由于负担不起药物的费用，众多患者因经济方面的压力中断治疗，导致病情反复，急需社会向他们伸出援助之手。北京仁泽公益基金会理事长庞健表示，“爱由信生”自身免疫性疾病患者援助项目的推进，将帮助更多低收入及经济困难的自身免疫性疾病患者，让其得到“有病可医，有药可用”的人文主义关怀。

北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授分享了中国风湿领域20年历程及未来发展方向，他表示有关药物的治疗应用将成为中国风湿免疫学界及生物医药界发展的一个里程碑。

信达生物制药集团首席商务官刘敏表示，开发出老百姓用得起的高质量生物药是信达生物的理想和目标，信达生物将积极履行社会责任，通过“爱由信生”自身免疫性疾病患者援助项目，帮助更多患者解决自身免疫疾病困扰、摆脱命运的“僵局”。