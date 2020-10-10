上海昨日无新增本地新冠肺炎确诊病例 新增境外输入2例治愈出院5例

据“健康上海”，10月9日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院5例，其中来自菲律宾4例，来自尼日尔1例。

病例1为中国籍，在菲律宾工作，10月1日自菲律宾出发，经日本转机后于当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为日本籍，在日本生活，10月4日自日本出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者22人，均已落实集中隔离观察。

10月9日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至10月9日24时，累计报告境外输入性确诊病例696例，治愈出院641例，在院治疗55例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例4例。

截至10月9日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至10月9日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。