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青岛234名密切接触者全部解除集中隔离医学观察

2020年10月10日13:51 来源：人民网-山东频道

　　人民网济南10月10日电（聂俊穹）今日， 记者从青岛市卫健委10月9日通报的检测情况了解到，青岛市2例新型冠状病毒肺炎无症状感染者的234名密切接触者、260名密切接触者的密切接触者，历经多轮核酸检测和血清抗体检测结果全部为阴性，现已按照相关规定全部解除集中隔离医学观察。

　　9月24日，青岛市在对青岛港大港公司进口冷链产品装卸工人进行定期例行检测时，发现2例新型冠状病毒肺炎无症状感染者。疫情发生后，青岛市立即对其234名密切接触者、260名密切接触者的密切接触者采取了集中隔离医学观察措施，并分别对密切接触者进行了5轮核酸检测和2轮血清抗体检测、对密切接触者的密切接触者进行了3轮核酸检测和1轮血清抗体检测，结果全部为阴性，现已全部解除集中隔离医学观察。同时，青岛将排查出的2444名一般接触者、150031名社区重点人群、63827名冷链产品相关从业人员全部纳入健康管理，核酸检测结果全部为阴性。

　　根据通报，对所有密切接触者和密切接触者的密切接触者解除集中隔离观察后，青岛将再按山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案（第四版）》要求，对其采取7天居家健康管理措施。

　　截至10月9日24时，青岛市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例65例，其中治愈出院64例，死亡1例；境外输入病例37例，其中治愈出院36例，现有1例（英国输入）在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者49例，其中44例已出院，现有5例（菲律宾输入3例，本地2例）在定点医疗机构隔离观察治疗。目前青岛市纳入医学观察的密切接触者共36人。

(责编：许晓华、李轶群)


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