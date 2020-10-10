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陕西新增3例境外输入确诊病例、5例境外输入无症状感染者

2020年10月10日13:14 来源：人民网-陕西频道

　　人民网西安10月10日电 据陕西省卫健委消息，10月9日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月9日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

　　10月9日0-24时，新增报告境外输入确诊病例3例、无症状感染者5例，确诊病例治愈出院1例。截至10月9日24时，累计报告境外输入确诊病例183例，出院155例，在院28例。 累计报告境外输入无症状感染者117例，转为确诊病例4例，解除医学观察92例，尚在医学观察的无症状感染者21例。

　　今日新增：陕西新增3例境外输入确诊病例中，1例为10月6日由西班牙马德里至北京CA908航班乘客，2例为10月7日由乌兹别克斯坦塔什干至西安GJ8766航班乘客；5例境外输入无症状感染者为10月7日由乌兹别克斯坦塔什干至西安GJ8766航班乘客。10月6日CA908航班、10月7日GJ8766航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。 10月6日CA908航班1名乘客隔离期间复检被诊断为确诊病例，10月7日GJ8766航班2名乘客隔离期间复检被诊断为确诊病例、5名乘客隔离期间复检被诊断为无症状感染者。

　　当前全省隔离密切接触者535人，其中境外输入密切接触者530人，外省协查密切接触者5人。

　　确诊病例1：李某某，女，31岁，福建籍，10月6日CA908航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　确诊病例2：邓某某，女，68岁，黑龙江籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　确诊病例3：陈某某，男，47岁，江苏籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

　　无症状感染者1：王某某，男，51岁，河南籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者2：陈某某，男，46岁，江苏籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者3：文某，男，24岁，四川籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者4：蒋某，男，27岁，安徽籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者5：陈某，女，42岁，江苏籍，10月7日GJ8766航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　官网截图

(责编：许晓华、李轶群)


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