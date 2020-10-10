10月9日辽宁新增2例境外输入新冠肺炎确诊病例

10月9日0时至24时，辽宁省新增2例境外输入新冠肺炎确诊病例，为丹东市报告，均属轻型病例。新增境外输入确诊病例治愈出院1例。

新增2例境外输入确诊病例均为巴拿马“梅尼”号货船乌克兰籍船员，均为男性，年龄分别为31岁和34岁。9月27日“梅尼”号货船从俄罗斯符拉迪沃斯托克出发，10月6日到达丹东港。10月7日，大东港海关对该船登临检疫，采集2人生物标本进行核酸检测，结果为阳性。10月8日，丹东市疾控中心对2人核酸检测，结果均为阳性，随即将2人转至丹东市传染病医院进一步诊断。10月9日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。该2名患者入境后采取闭环管理。

截至10月9日24时，全省累计报告确诊病例275例（含境外输入51例），治愈出院269例，死亡2例，在院治疗4例。