儿童“光盘”，还有功课要做

根据中科院地理科学与资源研究所此前发布的报告，中小学生的食物浪费明显高于城市餐饮浪费的平均水平。调查显示，学生营养餐人均浪费216克，约占供应量的1/3。

“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”这首诗大多3岁小儿都能熟练背诵，但是一边背诗一边浪费的现象却并不少见。儿童“光盘”不能止于背诗，必须落到实处。

首先，学校管理和教育应发挥切实作用。有些学校关于倡导节约粮食的行动，仅止于让学生背诗、做版画手工等形式上。节约教育固然重要，但是学校的管理更为重要，应重视从供给上解决浪费严重的问题。为此，学校一方面应注重餐饮种类、口感改善等。学校食堂种类少、不好吃等现象普遍存在，校内餐厅应该在提高菜品品质上多下功夫。另一方面，可采用提供小份菜、半份饭等，让孩子适量取用，灵活选择；也可设立相应奖惩措施，增加孩子节约粮食的积极性，在心中对浪费行为拉起警戒线。

其次，注重家庭“食育”的培养。从调查来看，浪费的粮食中以主食、蔬菜居多，如何引导孩子不挑食、不偏食，建立科学、健康的饮食习惯，需要从家庭教育做起。父母首先要以身作则，不挑拣蔬菜的味道，时常吃一些粗粮，在饭桌上准备适量的鱼或肉，久而久之，孩子也就养成健康、适度的饮食习惯。（疾控工作人员 王琦）