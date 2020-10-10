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香港新增8宗确诊病例 帝苑酒店暴疫增3人确诊

2020年10月10日08:29 来源：中国新闻网

中新社香港10月9日电 (记者 韩星童)香港特区政府卫生署卫生防护中心9日通报，香港新增8宗确诊病例，其中7宗是本地病例。位于尖沙咀的帝苑酒店暴发疫情，再增3名男员工确诊，迄今该群组共有4人确诊。

新增的8宗确诊病例中，1宗是输入病例，7宗是本地病例。本地病例中除了1宗为不明源头病例外，其余6宗均与早前确诊病例相关，包括3名确诊病人是帝苑酒店的男员工。

早前，一名在帝苑酒店的越南餐厅工作的职员确诊，随后卫生防护中心向酒店内全体员工及住客派发样本瓶，进行病毒测试，共收回约600个样本瓶，其中2个样本为阳性。至于另一名确诊者，派发样本瓶时他正好放假，其后出现病症自行求医确诊。

香港特区政府卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，帝苑酒店确诊者的共通点是都会去同一个更衣室更换制服，有时也会在那里休息；另一个共通点是都会在不同时间到员工餐厅吃饭。但由于现时确诊者均为男性，因此卫生署相信在更衣室交叉感染的风险更大，因此目前全体需要在此更衣的男员工均被列为密切接触者，须送往检疫中心隔离。(完)

(责编：许心怡、许晓华)


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