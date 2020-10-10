香港疫情出现反弹 徐德义：当局或随时收紧防疫措施

中新社香港10月9日电 (记者 韩星童)近日，香港新冠肺炎疫情出现反弹，不明源头本地病例所占比例显著回升，香港特区政府食物及卫生局副局长徐德义9日指出，如果疫情恶化风险继续增加，特区政府可能随时收紧防疫措施。

徐德义指出，本月2日至8日，香港录得64宗病例，当中35宗为本地及相关病例，所占比例为55%，较前一个星期的20%有显著回升。更值得留意的是，连续10日出现不明源头的病例，而此类病例所占比例亦在2日至8日上升至19%。

徐德义认为，上述趋势显示社区存在隐性传播链，是一个警告。而新增的这些确诊人士，他们的足迹非常广泛，涉及不同区域和不同类型的处所。任何一个病例都可能引起大型的群组暴发。他强调，如果疫情恶化风险继续增加，特区政府可能随时收紧防疫措施。

他透露，当局将透过不同渠道加强为市民提供病毒检测服务，包括针对近日出现的酒吧群组，9日晚将有流动车辆及人员到中环的兰桂坊酒吧区派发样本瓶；另外，特区政府将首先在暴疫的葵涌残疾人士院舍“国宝之家”附近设临时检测中心，最快本月11日启用，暂定运营至14日，若有需要会继续延长服务。每日检测量暂定为1000个。