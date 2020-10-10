西班牙政府宣布马德里进入紧急状态以遏制疫情

西班牙政府9日发布公报，宣布首都马德里及马德里自治区即日起进入为期15天的紧急状态，以遏制新冠病毒的传播。

西班牙当天举行内阁特别会议，卫生大臣伊利亚和内政大臣马拉斯卡会后在首相府举行联合新闻发布会。伊利亚说，实施紧急状态是为了让中央政府合法落实限制人员流动的措施，政府的职责是减缓新冠病毒的传播，“即使这意味着需要有所牺牲”。

根据这项法令，首都马德里和马德里自治区的9个市镇将重新回到隔离状态，除工作、学习、医疗等正当理由外禁止进出被封锁的市镇。被封锁区域内的活动暂时不受影响。政府将动用7000名警察对被封锁市镇的出入口实施管控，违者将面临罚款等处罚。

根据西班牙卫生部9日发布的数据，截至当天下午14时，该国新增确诊病例5986例，累计确诊超过86.1万例，累计死亡32929例。其中，马德里自治区新增确诊病例2256例，累计确诊近26.2万例，累计死亡9739例。

西班牙3月14日宣布进入紧急状态，在全国范围实施“封城”措施。5月2日起政府放松禁足令，允许民众出门散步和锻炼身体。(谢宇智)