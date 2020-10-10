默克尔宣布在德国各大城市加码防疫措施 全力避免二度“封城”

针对德国新增确诊感染新冠病毒人数连日激增，德国总理默克尔9日与该国11座主要城市市长商议后宣布了加强大城市防疫力度的一揽子措施。默克尔表示，她将尽一切可能避免经济和公共生活像春季那样再度陷入停摆。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所7日-9日公布的新增确诊数分别为2828、4058、4516，已连续三日刷新自今年4月以来的新高。另据德国“时代在线”报道，截至当地时间9日17时14分，德国累计确诊317160人、治愈271774人、死亡9747人。

近期，柏林、法兰克福、慕尼黑等大城市疫情反弹尤为严重。默克尔当天与柏林、汉堡、不来梅、慕尼黑、法兰克福、科隆、杜塞尔多夫、多特蒙德、埃森、莱比锡和斯特加特等11座大城市市长举行电话会议后在总理府举行记者会，宣布了加码防疫措施的具体内容。

在联邦政府层面，今后德国大城市的“近七日平均每10万人新增确诊数”指标一旦突破35，罗伯特·科赫研究所将应当地要求派遣专家为当地政府危机应对小组提供咨询，联邦国防军也将派遣专家提供咨询和参与协调。在地方层面，各大城市今后将加强公共卫生系统的专业人员配备，并加强联邦和州一级对大城市的人员支援。

当某一大城市前述指标突破50时，就必须采取额外的防控措施，包括扩大口罩强制令适用范围、公共场合实施人际接触禁令、实施宵禁或限酒令、限制每场活动参与者人数等。大城市还将加强对人们遵守防疫规定情况的监督力度，联邦和州一级警力也将考虑参与到执勤当中。

当天的声明还指出，如果上述措施实施10日后，相关大城市的新增确诊人数仍未停止上扬，那么将不得不采取更多有针对性的限制措施，以进一步减少人们的社交接触。

默克尔当天再度敦促德国人团结抗疫：“一切都会回来的——节庆、出游、没有防疫要求的快乐。但现在有更重要的事，那就是保持警觉和团结，坚持人际距离、保持卫生、佩戴口罩，同时使用新冠预警APP，冬半年还需要开窗通风。”

“我们已经证明了，我们能够团结起来对抗这一病毒，接下来我们还应继续这么做。”默克尔说。(记者 彭大伟)