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法国单日新增确诊病例突破两万例 病毒检测阳性率突破10%

2020年10月10日08:19 来源：中国新闻网

当地时间9日，法国单日新增新冠确诊病例突破两万例，再度创下疫情暴发以来新高；法国累计确诊病例当天接近70万例，病毒检测阳性率已突破10%。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，多项疫情指标在继续恶化。法国9日单日新增确诊病例超过两万例，达20339例。法国官方累计确诊病例当天已经接近70万例，达691977例。

数据显示，病毒检测阳性率已经突破10%关口，达到10.4%的新高，显示病毒仍在进一步扩散。正在调查中的聚集性感染病例现为1362起，9日单日新增聚集性感染病例达124起；法国新冠肺炎死亡病例现为32630例，新增死亡病例62例。

目前法国新冠住院患者增至7864人，比前一日增加240人，其中重症患者1448人；最近一周新增住院患者4837人，其中重症患者921人；大巴黎地区目前有住院患者2571人，比前一日增加65人。

法国官方应对疫情的科学委员会主席德尔弗拉西9日表示，要尽量避免在一些地区重新封城，但如确有必要，那就必须这么做。他指出，要采取限制措施确保病毒不会进一步扩散，这是当前必须采取的策略。

德尔弗拉西预计，接下来的6个月将面临困难，但法国人必须学会与病毒共存，直至“明年夏天”。他指出，未来两周对于巴黎将非常关键，特别是重症监护病房的需求。

法国总理卡斯泰9日视察图卢兹，在谈及疫情时表示，如同法国很多城市一样，图卢兹的城市圈也未能从最近的疫情反弹中幸免。他警告，当前的数据显示疫情形势将很快达到临界点，只有当所有法国民众共同遵守防疫措施时，相关措施才会完全见效。

卡斯泰表示，法国官方最近几周已经为应对疫情做出“艰难的决定”。他认为，防疫新措施对于保护民众健康安全，特别是保护年老体弱者至关重要；而医护人员将再次经受考验。 (记者 李洋)

(责编：许心怡、崔元苑)


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