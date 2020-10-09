国家卫健委：10月8日新增确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京10月9日电（许晓华）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（陕西10例，上海6例，广东3例，辽宁2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者1123人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例206例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例2972例，累计治愈出院病例2766例，无死亡病例。

截至10月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例206例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80681例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85521例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者838668人，尚在医学观察的密切接触者7924人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察24例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者357例（境外输入355例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5731例。其中，香港特别行政区5161例（出院4890例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区524例（出院487例，死亡7例）。