陕西新增10例境外输入确诊病例、7例境外输入无症状感染者

人民网西安10月9日电 据陕西省卫健委消息，10月8日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月8日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

10月8日0-24时，新增报告境外输入确诊病例10例、无症状感染者7例。截至10月8日24时，累计报告境外输入确诊病例180例，出院154例，在院26例。累计报告境外输入无症状感染者112例，转为确诊病例4例，解除医学观察92例，尚在医学观察的无症状感染者16例。

今日新增：陕西新增10例境外输入确诊病例、7例境外输入无症状感染者为10月7日由乌兹别克斯坦塔什干至西安GJ8766航班乘客。10月7日GJ8766航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。

当前全省隔离密切接触者502人，其中境外输入密切接触者497人，外省协查密切接触者5人。

确诊病例1：原某某，男，41岁，辽宁籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例2：管某某，女，47岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例3：张某某，男，57岁，山东籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例4：刘某某，男，32岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例5：王某某，男，36岁，陕西籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例6：江某某，男，33岁，四川籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例7：刘某某，女，24岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例8：马某某，男，38岁，新疆籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例9：文某某，男，40岁，四川籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例10：刘某某，男，51岁，四川籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

无症状感染者1：章某某，男，46岁，福建籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者2：夏某某，男，16岁，浙江籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者3：钟某，男，30岁，四川籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者4：孙某某，男，32岁，山东籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者5：杨某，男，39岁，四川籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者6：刘某某，男，55岁，安徽籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者7：李某某，男，44岁，安徽籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

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