点赞景区饭店“10元管饱”

今年国庆中秋假期，河南偃师马蹄泉景区一家“10元管饱”的饭店吸引了不少游客的注意。据报道，在这家饭店内，花10元钱就可以吃饱，不够还可以添。

在景区吃饭“10元管饱”，对不少游客来说是件“稀奇事”。在不少游客心目中，景区的餐食一直饱受诟病，“价格贵就算了，还特别难吃”，“很少在景点去买吃的，除非自己带的食物吃完了”。景区餐食给游客留下如此印象，对景区发展显然不利。

景区要吸引和留住游客，不能仅靠山水景色或特色游乐项目，服务价格亲民也是不可忽视的因素。景区提供低价或平价餐食，无疑有助于提升景区吸引力。毕竟，很多游客到景区游玩时，不会要求像到酒店一样吃得精细，更多是简单吃一点填饱肚子，而景区饭店推出低价或平价餐食，并保证食物品质，正可以提升游客旅游体验。

景区餐食“10元管饱”，看似会亏本，实则不然。据报道，河南这家“10元管饱”饭店开业一年多来，做生意的收入足以维持经营，成本要比大城市低很多。除了国庆假期以外，平时周六周日时店里顾客也比较多，很多时候一天能卖四五百碗的凉皮，甚至店里的座位都不够坐。从这个角度看，景区饭店不靠“宰客”盈利，而是靠薄利多销，未尝不是算长远账，有利于其持续健康发展。

景区餐食“10元管饱”的经营思路值得借鉴。对于其他景区而言，并非要以“10元”为标准，只要价格公道、饭菜可口，消费者也乐于埋单。更何况，用餐服务也是景区服务的重要内容，做好了不仅能获得好口碑，还利于自身长远发展，何乐而不为呢？（杨玉龙）