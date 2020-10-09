“网红城市”长沙：“夜经济”涌动“新食尚”

国庆期间，“网红城市”长沙“夜经济”火爆。尽管秋雨不断，寒意已深，却挡不住从四面八方涌来的游客的热情。

国庆节当晚，在长沙市岳麓区滨江新城，市民孙敏成带着家人，邀请从北京回湖南探亲的表姐和侄女，“打卡”一家网红烧烤店，品尝长沙特色美食。点了一个全虾拼盘和两个凉菜后，孙敏成心想，表姐和侄女难得来长沙一次，可以再点一些热卤、臭豆腐、烤串儿等特色小吃让她们试试味。

“大哥，您点的菜差不多够啦。”没料想，服务员竟然婉拒他的点菜要求。在长沙工作七八年，孙敏成到这家烧烤店消费次数不少，头一次碰到服务员提醒少点菜。

“全虾拼盘包含虾尾、卤虾、油爆虾、口味虾和蒜蓉虾，分量都不小，还额外赠送两斤卤虾，够你们五个人吃。我们这里上菜很快，不够再点。”这位服务员解释说，现在店里提倡顾客适量点菜，文明用餐。

孙敏成的经历是长沙市弘扬“新食尚”的一个缩影。

在国庆、中秋双节到来之前，长沙市爱卫办、市文明办就联合发出倡议，呼吁广大市民和游客排队礼让，保持社交距离，树立绿色健康生活理念，拒绝食用野生动物，践行勤俭节约的传统美德，以“光盘”为荣，坚决杜绝“舌尖上的浪费”。

长沙过去盛行吃蛇，“口味蛇”“姜辣蛇”是许多人喜欢的菜品。孙敏成表姐也好这一口，每次到长沙必点“口味蛇”解馋。国庆节前，她就在电话中问起，在长沙是否还能吃到“口味蛇”。

在表姐到长沙前，孙敏成打了十多家餐馆、饭店电话，得到的答复都是“早就不卖蛇了”。他还不甘心，找开餐馆的朋友打听。朋友说，不管花多少钱，现在都吃不到蛇了，养殖户全部转产，没得货进，而且查得严。

长沙市林业局局长朱远红说，“口味蛇”“姜辣蛇”等特色菜品已经从长沙餐饮市场退出了。在抓禁食野生动物工作方面，长沙市林业部门坚持严格执法，违法必究，有胆敢顶风作案的，冒头就打。

孙敏成对记者说，本来有点遗憾，后来转念一想，不吃野生动物是社会进步的表现，有助于降低健康风险、减少疾病传播。跟表姐说明情况后，她也表示理解。

从岳麓区跨过橘子洲大桥，就是游客云集的五一商圈。在这里，隔三五十米就有一家门店的“网红奶茶”茶颜悦色备受追捧，冒雨“打卡”的游客排成了一条条长龙；另一家“网红店”超级文和友放号过万，排队候餐的游客依然井然有序。

一位深圳游客在微信朋友圈说，喝一杯奶茶，吃一份小龙虾，“网红城市”长沙魅力十足，好客热情的市民让人印象深刻，在火红的“夜经济”中自然流露的文明细节更是让人如沐春风。（记者刘良恒）