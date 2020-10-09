北京儿童医院发热门诊楼下月底启用

为应对秋冬季可能出现的新冠疫情风险，北京儿童医院正在新建独立的发热门诊楼。预计本月底完成建设，下月底即可投入使用。

发热是儿童常见的症状。每年秋冬季高峰期，北京儿童医院日接诊发热患儿可达2000余人次。该院院长倪鑫说，发热门诊楼启用后，所有伴有发热症状的患儿到院就诊时，将首先进入该楼一层进行筛查。“导致儿童发热的原因很多，既有可能是水痘、流感等传染病，也有可能是普通感冒、血液疾病或者其他非传染性疾病引起的。”倪鑫说，新建的发热门诊楼建筑面积3800平方米，共有四层，其中一层是发热患儿筛查区域，二层设有儿童重症监护病房，三层设有传染病房，四层为传染病手术间和基因扩增实验室。如果发热患儿筛查后被判定具有传染性，患儿将在发热门诊继续就诊。如果引起患儿发热的疾病不具有传染性，则转到普通门诊继续就诊。

疫情防控已进入常态化，儿童医院除了新建发热门诊楼外，正在按照市卫生健康委的要求，建设一支疫情救治应急队伍，对呼吸科、感染疾病科等科室的医务人员进行培训，同时进行相应的物资储备。

目前，北京市医院管理中心正在推进市属医院发热门诊“一院一策”的改造。14家市属医院的17个院区将在11月底前完成发热门诊提升改造。届时，开设发热门诊的市属医院总数将增至17家，发热门诊的诊室由原来的40间增至97间，隔离床位由94张增加至223张，预计单日最大接诊能力由2600人次增加至7400人次。（记者 贾晓宏）