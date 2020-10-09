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需求火爆 药企加班

流感疫苗节后供货量将大增

赵鹏

2020年10月09日09:42 来源：北京日报

在今年流感和新冠双流行的风险之下，本市将加大老年人和在校中小学生流感疫苗的免费接种力度。记者近日获悉，眼下不少医院和社区卫生服务中心流感疫苗紧俏，市民需尽早预约。为了确保市场供应，科兴生物、中国生物等药企正马力全开加班加点生产，预计供货量节后将大幅增加。

“人体接种流感疫苗2至4周后才会产生抗体，所以在现在这个秋冬流感高发季节，大家应该尽量赶早接种流感疫苗。”中国疾控相关工作人员表示。

然而相比起可以有组织进行免费接种流感疫苗的“一老一小”群体，其他市民暂时遇到了流感疫苗不太好预约的问题。“最近我们已预约了1000多人，流感疫苗存货不多了，您现在预约的话，暂时还说不好什么时候能打上。”朝阳门社区卫生服务中心的工作人员向记者表示。

那么在三甲大医院，流感疫苗的储备量是否会更多一些？同仁医院预防保健科的一位工作人员称，他们的四价流感疫苗一针128元，但节前就已预约完毕，新的疫苗要到节后才能到，但时间还不确定。至于私立医院，记者致电北京玛丽妇婴医院，其工作人员明确表示，他们的流感疫苗也存货紧张。“我们的四价流感疫苗售价是508元，但是之前的预约人数已经超千人，预约时间已经排到了10月中下旬。”工作人员说。不过，中国疾控中心的一位工作人员表示，今年国内流感疫苗的供应量有望大幅增加，目前流感疫苗略显紧张的情况只是暂时的，国庆假期后流感疫苗供应量将会持续增加。

面对今年的流感高发季，国内药企正在加速生产相关疫苗。“我们一直在加班加点全力生产流感疫苗。”科兴生物的相关负责人介绍，“截至今年9月底，我们三价流感疫苗获得批签发的数量已经突破295万支，四价流感疫苗的批签发量也已经超过了96万支。”国药集团中国生物方面披露，其在获知世卫组织公布的新一年流感疫苗推荐毒株后，迅速启动了流感病毒裂解疫苗的生产，以应对流感季到来的需求。截至9月底的数据显示，其今年三价流感疫苗获得批签发的数量超过了205万支，四价流感疫苗的批签发量突破308万支。

“在去年11月和12月流感高发期时，儿童医院呼吸道病毒感染病例中，约一半是流感病毒感染者。”北京儿童医院内科副主任刘翠英说。刘翠英还表示，目前只有达菲等少数药物可以治疗流感，且流感还容易诱发或加重老年人和免疫力低下人群的一些基础病，因此相关人群应尽早接种流感疫苗。（记者 赵鹏）

(责编：李轶群、许晓华)


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