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流感疫苗接种电子地图上线

2020年10月09日09:42 来源：北京日报

本市流感疫苗免费接种将于10月中旬启动，全部实施先预约再接种。为方便市民预约，市卫健委制作发布了疫苗接种点导航电子地图，市民可以在北京市疾控中心的官方微信中查询。

今年本市使用的流感疫苗包括世界卫生组织推荐的三价和四价两种疫苗组分类别。流感疫苗自费接种已于9月25日启动，将持续到2021年2月底。本月中旬至11月30日，本市将陆续为60岁以上户籍老人和在校中小学生免费接种流感疫苗。

今年本市采购的免费流感疫苗较2019年增加了21%，自费疫苗采购量是去年接种人数的2.1倍。全市共设立了446家免费流感疫苗接种点和480家自费流感疫苗接种点。自费接种流感疫苗的市民，需要提前通过电话预约、现场登记、微信公众号及其他网络预约方式向接种门诊预约，

记者注意到，新上线的疫苗地图中，可以查询流感疫苗接种点的具体地址、联系电话、服务时间等。今年免费流感疫苗接种由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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