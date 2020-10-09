9月30日，中国非公立医疗机构协会《民营医院管理年活动实施工作方案》征求意见座谈会在京召开。本次视频座谈会除在北京设立现场主会场外，还在黑龙江、山东、河南、上海、安徽、湖北、广东、广西、海南等地设立了10个分会场。中国非公立医疗机构协会（以下简称“协会”）相关领导，分支机构、会员单位代表共计200余人参加了座谈会。

座谈会由协会评价专家委员会主任委员赵锡银主持，并对《关于开展“民营医院管理年”活动实施工作方案的通知》（国卫医函[2020]347号）（以下简称《通知》）进行了详细解读。他指出，开展为期3年的“民营医院管理年”活动是贯彻落实《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》的重要举措。目的就是要通过活动开展来规范民营医院执业行为，提升民营医院管理的规范化、科学化和专业化水平，保障民营医院医疗质量和医疗安全，促进社会办医持续健康规范发展，维护人民群众健康权益。

他强调，各民营医院在民营医院管理年活动开展中一定要坚持完善制度与规范行为并重、全面梳理和重点整治相结合、专项活动与长效机制相结合的原则。紧紧抓住“民营医院管理年”活动开展这一有利契机，围绕“规范促发展，质量提内涵”这一活动主题，着力完善民营医院各项规章制度，严格依法执业，规范诊疗行为，加强日常管理，构建长效机制。在不断满足人民群众对多样化、多层次、高质量医疗健康服务需求的同时，逐步提高自身管理水平，增强行业竞争力，提升医院品牌影响力。

协会常务副会长兼秘书长郝德明做了总结性发言。郝德明指出，召开此次征求意见座谈会，既是落实国家卫健委、国家中医药管理局《通知》精神，在行业内有效开展民营医院管理年活动的重要举措，也是协会充分实施大力发展和规范社会办医两大使命的重要体现。开展民营医院管理年活动再次表明，国家支持社会办医的方向是坚定不移的，是不会改变的。

他强调，要开展好民营医院管理年活动，一定要做到六个结合。一是要将民营医院管理年活动与民营医院依法执业、自查自纠工作结合起来。要强调民营医院的市场主体责任，做好社会办医服务承诺书的签约工作；二是要将民营医院管理年活动与民营医院日常经营活动密切结合起来，，既要注重经济效益，更要注重社会效益，要突出社会办医的信用和能力建设；三是要将民营医院管理年活动与协会行业标准制定、实施、修订工作结合起来。特别要指出的是，自2019年6月份起，协会的行业评价已纳入国家十部委联合印发的《关于促进社会办医持续健康规范发展意见》，双评标准将会发挥其行政性、法规性和政策引导性的作用。今后，协会将与各分支协会同步，对于拒绝签约社会办医承诺书，将建立“黑名单”制度，并通过新闻媒体进行通报、曝光；四是要将民营医院管理年活动与现代医院管理示范医院评价、民营医院典型案例申报、国际医疗旅游定点医院及毕马威行业排行榜评审工作结合起来；五是要将民营医院管理年活动与协会医协体的准入结合起来，提高进入医协体单位的整体质量；六是要将民营医院管理年活动与新冠疫情防控防治工作结合起来，要充分体现社会办医的政治立场和社会担当。