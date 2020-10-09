新华社北京10月8日电 财经观察：畅享抗疫成果 释放复苏信号——中国假日经济热潮令全球瞩目

新华社记者俞懋峰

“十一”黄金周历来是观察中国经济的重要窗口。新冠疫情防控常态化下的首个“十一”黄金周，中国消费市场明显复苏，旅游出行、餐饮购物、文化娱乐均呈现繁荣景象。海外观察人士和媒体指出，假日经济火热既体现抗击疫情斗争取得重大战略成果，也向世界传递中国经济持续稳定复苏的清晰信号。

高效抗疫为黄金周保驾护航

中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。彭博社评论，疫情在中国已基本得到控制，黄金周假期显示了中国对经济复苏和公共卫生措施的信心。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振表示，中国在全球率先控制住疫情，取得令人瞩目的防疫成就。在疫情防控常态化环境下，促进假日经济能够充分释放居民消费活力。

疫情在全球重创多个行业，旅游业首当其冲。得益于对疫情的有效控制，黄金周在中国掀起旅游热潮。数据显示，10月1日至4日，中国共接待国内游客4.25亿人次，实现旅游收入3120.2亿元人民币。

“中国以惊人的速度回到接近正常状态。”《纽约时报》如此评价。德新社报道说，“今年全球旅游业预计将损失超过1万亿美元，而在中国旅行已经大致恢复正常”。

不少海外媒体将目光投向解封约半年后的武汉，感叹其恢复力之强。英国《泰晤士报》网站刊文说：“武汉体育中心重新开放首日的预约人数就达到了上限，购物街上熙熙攘攘，地标建筑黄鹤楼在夜晚上演绚丽的光影秀。”美国有线电视新闻网报道，黄鹤楼是黄金周最受追捧的景点之一。

消费畅旺传递经济复苏信号

黄金周期间，中国消费市场多点开花，民众消费加速向品质化、多样化、个性化发展，消费升级趋势明显。

海外媒体注意到，在中国各大旅游平台，注重私密性和安全性的自驾游或定制游等高品质旅游产品受到青睐。

“自驾游和1至6人规模的定制型小团体旅游是今年中国‘十一’黄金周旅游市场的热门主题。”英国广播公司网站这样报道。

随着旅游出行迎来高峰，与之息息相关的餐饮和购物也迅速升温。在三亚国际免税城，日化美妆柜台前人头攒动，一些知名品牌门店因限流需排队入店。

新加坡《联合早报》分析，疫情导致出国旅游及代购受限，原本在海外“买买买”的中国中产阶层转而在国内挥洒购物热情。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，中国消费已经开始复苏，8月份社会消费品零售总额增速年内首次由负转正。受黄金周期间“报复性消费”等因素影响，零售业有望加速复苏。

黄金周还见证了文化消费强劲复苏。票房分析机构猫眼的数据显示，截至5日零点，国庆期间新上映的两部影片《我和我的家乡》《姜子牙》票房均突破10亿元人民币。

此前受到抑制的文化娱乐消费在黄金周集中释放，使中国电影市场迎来一波“爆发”，让仍处于低迷中的海外电影市场看到希望。

超大市场规模助推中外共赢

“十一”黄金周展现的巨大消费能量，不仅体现了中国的市场规模优势，也凸显了构建“双循环”新发展格局释放的发展动能。

墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯表示，具有强大活力的国内市场推动着中国经济复苏，中国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

经济合作与发展组织9月预测，今年中国是二十国集团中唯一实现经济增长的成员。海外观察人士认为，中国超大的市场规模意味着中国消费回暖将带动各国对中国的出口和投资，促进周边经济体及世界经济复苏。

美国景顺投资公司亚太区全球市场策略师赵耀庭在接受美国媒体采访时说，随着中国经济摆脱疫情影响强劲反弹，亚洲经济体必将受益。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国国内消费增加会通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。（参与记者：陆睿、熊茂伶、吴昊、蔡蜀亚）