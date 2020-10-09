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秋收关键期 黑龙江1.7亿元改装收获机保“颗粒归仓”

2020年10月09日08:42 来源：中国新闻网

黑龙江省农业农村厅10月5日发布消息，目前，该省秋收生产已经到了关键时期，黑龙江省已下拨1.7亿元，用于玉米和水稻收获机械改装补贴，并具体出台了科学秋收的方法，已实现丰产又丰收。

黑龙江省是中国粮食生产第一大省。去年，该省粮食生产总产量为1500.6亿斤，实现“十六连丰”，粮食产量连续9年位居中国首位。

8月末9月初，黑龙江省先后经历了3次台风侵袭，造成部分地区农作物受灾，玉米、水稻出现一定程度倒伏。该省农业专家称，倒伏的水稻和玉米对黑龙江省今年的总体产量影响不大，但增加了收获的难度和成本。为此，黑龙江省对现有收获所用的农机具进行改造，以适应倒伏地块的农作物机械化收割。目前，黑龙江省财政下拨1.7亿元，用于玉米和水稻收获机械改装补贴。

同时，该省抢抓晴好天气，抓紧人机齐上抢收、快收，以防后期天气降雨降雪，防止雪捂庄稼。该省出台的秋收指导意见为，先收倒伏地块，再收“站杆地”；对于正常生长的农作物，农民要先收水稻，之后收大豆，最后收玉米；对于最后收获的站秆玉米，最好实现田间脱水。

该省各地农民利用场院和家庭庭院，采取“码垛子”、“上栈子”和“搭楼子”的办法，确保不焐粮、不坏粮。各地、各类烘干企业及时点火开炉，粮食收储企业要早收粮、早烘干，并开展代烘、代储、代保管，最终实现丰产又丰收。(王妮娜)

(责编：许心怡、崔元苑)


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