香港浸会大学有学生初步确诊 部分课室关闭改网上授课

【环球网综合报道】 据港媒消息，香港新冠肺炎疫情转趋恶化，香港浸会大学一名应用生物学二年级学生确诊，这名学生上月28至30日曾经回校上课，校内部分大楼的课室贴上暂时关闭的通告。浸大称，部分课室需要关闭，改为网上授课。

据香港“星岛网”报道，浸大向教职员和学生发电邮，表示确诊的学生曾经在上星期一至三在九龙塘的校舍上课，上星期四发病，5日到私家医院求医，6日确诊。

浸大称，学生曾经到过查济民科学大楼、教学及行政大楼、思齐楼和伟衡体育中心，在校园期间都有戴上口罩，校方收到确诊通知后已立即关闭相关场地，进行消毒，部分课堂将会受到影响，将改为网上授课。校方亦会根据卫生防护中心的建议，要求有需要的人进行病毒检测。

香港7日新增11例确诊病例，其中包括两名学生。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君天气，未见学校出现爆发情况。