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疫情下纽约华人房东让步 愿给租客提供租金优惠

颜嘉莹

2020年10月09日08:42 来源：中国新闻网

　　中新网10月8日电 据美国《世界日报》报道，新冠肺炎疫情在纽约暴发后至今已经过半年，根据华人房东组织最新调查，发现疫情持续下，华人房东出现让步，为房客提供租金优惠，不过在布鲁克林和史泰登岛的房东，由于租客租金拖欠率为全市五大区最高，超过半数的房东仍计划空置出租单位。

　　华人房东组成的维权团体“纽约小房东”(New York Small Landlords，NYSL)6日公布的最新数据，发现纽约市租客在9月的租金拖欠率较上月稍回升，约为39.2%，其中以布鲁克林的租金拖欠率最高，新泽西则为20%，为过去半年来第二低，同时也有大约三分之一的房东出现让步，为那些受到疫情打击的租客，提供减租等租金优惠。

　　而该组织上个月的调查显示，有42%的房东计划将出租单位空置，日前州长科莫(Andrew Cuomo)将“禁止驱赶租客令”三度延长至本月20日，也让多数房东计划保持空置，担心遭到租客欠租，超过半数的布鲁克林和史泰登岛的房东，计划将租房单位空置。

　　过去华人习惯用现金交租，而疫情期间纽约小房东多次呼吁房东改以在线方式收租，该组织表示，如今以现金交租的房客数量明显减少，数量从今年3月的50%，减少到21，同时有80%的房东都改为在线收租；纽约小房东创办人何德邻表示，根据受访房东，以现金交租的房客通常租金拖欠率也较高。

　　疫情持续下房东面临严峻挑战，为了协助纽约小房东维权，该组织也为成员提供租赁法律讲座、收债服务、深入背景调查，并代表成员与州和市级民选官员发声。(颜嘉莹)

(责编：许心怡、崔元苑)


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