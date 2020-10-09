南非开普敦发警告：松懈情绪易引发新一波疫情高峰

南非开普敦卫生部门8日发出警告，日前随着南非新冠肺炎疫情的好转，不遵守防疫规定的行为有所增加，而这极易引发新一波新冠肺炎感染高峰。

作为南非最重要的旅游城市，开普敦自本月1日南非重开边境、解禁国际旅行以来，已经先后迎来数批国际旅客的到来。然而，该市社区服务和卫生负责人扎希德·巴德罗迪安(Zahid Badroodien)表示，在此期间，部分民众不再在公共场合佩戴口罩，而许多企业也忽略了保持社交距离的规定，这一现象尤为令人担忧。

此前，以开普敦为省会的西开普省成为南非疫情最早大规模暴发、且最严重的地区之一。“开普敦民众努力渡过了疫情高峰期，才迎来宝贵的重建经济的机会。因此如果我们现在就放弃执行防疫措施，那么此前所有的工作都将成为徒劳。”巴德罗迪安说，目前，不少民众认为“疫情已成为过去”，而这是不正确的。

他强调，眼下世界上个别国家因疫情卷土重来而再度实行有关防疫举措，必须引起南非政府的足够重视，从而杜绝第二波新冠肺炎感染高峰的发生。敦促民众继续遵守相关防疫规程，将是卫生部门的工作重点。

此前，南非卫生部部长穆凯兹在南非医学会网络研讨会上表示，尽管最坏的情况已经过去，但南非仍面临新冠肺炎疫情二次高峰的可能性。在此情况下，南非将严格遵循世界卫生组织的指导方针，进行有效防疫。“南非接下来的疫情走向，主要取决于我们采取何种措施。”(记者 王曦)