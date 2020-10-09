意大利单日新增确诊3678例 国会批准内阁防疫法案

中新网10月8日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间10月7日，意大利紧急民防部报告，该国新增新冠确诊病例创下4月16日以来新高，达3678例。截至当地时间10月8日18时，意全国累计确诊病例333940例，死亡36061例。

据报道，7日，意大利参众两院正式批准，将国家紧急状态延长至2021年1月31日，并批准了政府内阁提出的最新国家防疫法议案。随后，总理孔特签署法令并颁布实施。该法案从10月15日起生效，要求除6岁以下儿童，所有人在进行户外活动时必须佩戴口罩。

新法案规定，进行体育锻炼或因特殊原因不适宜戴口罩者，须随身携带口罩等个人防护用品；非同居者近距离接触必须佩戴口罩；民众在私人住宅以外的所有其他室内场所同样必须戴好口罩，违者将处以400欧元至1000欧元罚金。新法还同时对违反隔离规定作出了具体处罚规定。

报道称，法案还要求民众继续遵守保持安全社交距离、勤洗手、禁止聚集等规定。规定体温若高于37.5摄氏度，必须留在家中，不得参与公众活动。法案同时授权国家警察和军队协助地方政府加强疫情期间的执法工作；室内活动最多不得超过200人、室外活动最高不得超过1000人；体育场等易于造成聚集性感染的公共场所将继续对公众关闭。

此外，新法案对从英国、荷兰、比利时、克罗地亚、希腊、马耳他、法国和西班牙等国入境的旅客，要求必须接受病毒检测，在等待检测结果期间须居家隔离。

法案对来自欧盟以外的旅客，仍要求居家或在规定地点隔离14天。来自亚美尼亚、巴林、孟加拉国、波黑、巴西、智利、科威特、北马其顿、摩尔多瓦、阿曼、巴拿马、秘鲁、多米尼加共和国、科索沃、黑山、塞尔维亚和哥伦比亚的旅客，将禁止入境意大利。

新防疫法案获得国会批准后，意大利卫生部长斯佩兰扎表示，最新数据表明，目前意大利的疫情正在持续恶化，国家仍面临着巨大挑战。从政府和议会决定延长国家紧急状态不难看出，未来一个时期不再会放宽防疫限制措施，而是旨在提醒民众，当前的疫情形势十分严峻，每个人都应履行防疫义务和遵守防疫规则。(博源)