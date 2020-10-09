希腊疫情持续反弹 部分娱乐场所违反防疫禁令

中新网10月8日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间7日傍晚，希腊国家公共卫生组织宣布，过去24小时希腊新增407例新冠确诊病例，其中25例为境外输入。目前，希腊累计确诊增至20947例，累计死亡424例。

专家：希腊新增病例正逐步增长

据报道，雅典大学流行病学助理教授马约吉尼斯在当地时间6日举行的疫情发布会上称，从流行病学的数据来看，希腊早在8月初就迎来了第二波疫情。而在9月，希腊每天新增的确诊病例数量都在200到400例之间，并且有轻微上升的趋势。

他称，目前，希腊大部分的新冠患者都集中在阿提卡，该地区每天新增的病例占全国日增病例的50%以上。

马约吉尼斯说，“新增病例的数量是逐步增长的，我们目前还没看到令人担忧的病例数量急剧增长的情况。” 不过他警告称，随着冬季的来临，民众待在室内的时间将会增加，而密闭空间也会加速病毒的传播。因此，民众应该时刻保持警惕做好防护，并保持社交距离。

当局将公布疫情安全地图

希腊公民保护部部长哈达利亚斯则在当日的发布会上宣布，该部门将于9日公布一份疫情安全地图，用于评估希腊全境各地区疫情形势的严重程度。

据介绍，这份地图将有助于制定在特定地区阻止病毒传播的地方性限制措施。该地图将疫情的严重程度分为：预备级、监测级、加强监测级和危险上升级。每个地区的流行病学将每两周进行一次审查，并进行相应调整。

部分娱乐场所违反防疫禁令

当前希腊正面临疫情反弹，为此政府已经出台了多项限制措施控制疫情蔓延，其中就包括：所有的餐厅和酒吧不得在午夜12点至次日凌晨5点间营业、禁止在公共和私人场所以任何理由举行超过9人的聚会、在所有大量人员聚集的室内场所必须佩戴口罩等。

不过，在疫情持续蔓延之际，希腊部分娱乐场所却公然违反防疫禁令。

近日，希腊阿提卡大区南郊某俱乐部举行了一场派对，派对上大量年轻人并未保持社交距离，也几乎没有人戴口罩。

报道称，这样的景象并不是第一次在希腊新冠疫情最为严重的阿提卡大区出现，部分商家利用年轻人的娱乐需求组织派对，并趁机从中牟利，在疫情蔓延的当下，这种行为是不能被接受的。